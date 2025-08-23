El Anillo Verde de Vitoria se dota de otras ocho fuentes más para refrescarse El Ayuntamiento ha invertido 187.600 euros en su instalación a lo largo del recorrido

J. M. Navarro Sábado, 23 de agosto 2025, 14:50 Comenta Compartir

Pasear por el Anillo Verde será algo menos duro en los días de calor de aquí en adelante. El Ayuntamiento de Vitoria ha instalado ocho nuevas fuentes a lo largo del recorrido por este cinturón de la ciudad. La iniciativa, impulsada por los ciudadanos en el marco de los proyectos Hobetuz 2023-2025, ha supuesto una inversión de 187.672 euros para las arcas municipales.

Los senderos de esparcimiento contarán con estos puntos de refresco en distintas zonas del sendero. Se han instalado en el Paseo de la Biosfera junto a Ataria, en el número 39 de la calle Barratxi, en la Avenida del Zadorra a la altura de Abetxuko, Portal de Foronda y Portal de Gamarra, en Zabalgana, en el Alto de las Neveras y en Aríñez. La colocación de las fuentes ha sido ejecutada por la empresa Construcciones Aguillo.

El presidente del Centro de Estudios Ambientales, Borja Rodríguez, ha manifestado este sábado su alegría por la ejecución de este contrato. «Con estas 8 nuevas fuentes damos respuesta a una de las peticiones de la ciudadanía del programa Hobetuz. Además, es una gran satisfacción ir viendo los primeros resultados prácticos de las propuestas hechas por la ciudadanía», señaló.

Más proyectos

En el programa Hobetuz al que responde la instalación de estas fuentes también se ubican otras iniciativas como los nuevos bicicarriles de la Avenida Gasteiz entre Beato Tomás de Zumarraga y el Palacio de Justicia. También salieron adelante otros proyectos como la creación de un 'parque intergeneracional' al lado del instituto Mendebaldea, la renovación del parque de Adurza o la instalación del txoko de Gigantes y Cabezudos, que finalmente se ha ubicado en la antigua estación de Los Herrán.