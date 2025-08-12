El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Panorámica de Vitoria en otra jornada con altos índices de contaminación. Jesús Andrade

Alertan del «empeoramiento» de la calidad del aire en Vitoria por la llegada de polvo sahariano

El Ayuntamiento recomienda evitar el ejercicio físico al aire libre, así como los desplazamientos en coche

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Martes, 12 de agosto 2025, 11:52

El Ayuntamiento de Vitoria alerta a la población de un «empeoramiento» en la calidad del aire debido a la «intrusión de polvo sahariano». Ante este episodio, se está produciendo una «elevación de los niveles de partículas en suspensión»; de modo que se registran niveles de partículas «más elevadas de lo habitual» en el ambiente.

El Consistorio mide la calidad del aire a través de dos sistemas: la Red automática de vigilancia y control de la contaminación del Gobierno vasco, que cuenta con medidores en distintos puntos de Vitoria, y la Red municipal de monitorización de la calidad del aire, que consta de seis estaciones de medida ubicadas en las calles Beato Tomás de Zumárraga, Fueros, Los Huetos, Landazuri, San Vicente de Paúl y Zumabide.

Ante este escenario, el Ayuntamiento ha establecido una serie de recomendaciones, de «carácter preventivo», para que la ciudadanía las tenga en cuenta:

- Prestar atención a la información y previsiones que se proporcionen acerca de la calidad del aire. En la web municipal puede consultarse en tiempo real.

- Si es posible, se aconseja reducir la exposición prolongada y la realización de ejercicio físico o actividades que requieran esfuerzo al aire libre.

- Aparcar el coche y optar por desplazamientos a pie o con bicicleta, escogiendo calles poco transitadas.

- Siempre que se pueda, utilizar el transporte público para reducir el volumen del tráfico.

- Si es imprescindible coger el coche, compartir el trayecto con otras personas y realizar una conducción eficiente. Además, hay que procurar reducir la velocidad de circulación.

- Apagar las luces innecesarias y los aparatos que no se estén utilizando.

- Bajar el aire acondicionado con el objetivo de minimizar el consumo energético. Reducir la ventilación en las viviendas.

- Evitar la quema de rastrojos y márgenes agrícolas.

