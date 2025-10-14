Lantarón reclama más presencia policial para evitar las carreras ilegales

La rapidez con que se movieron las docenas de participantes y espectadores de las carreras ilegales, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo ... , pilló a las autoridades a contrapié. Si bien la Ertzaintza y la Policía Local lograron desalojar a los cerca de 500 concentrados en una área comercial de Portal de Gamarra, no ocurrió lo mismo en los polígonos industriales de Lantarón y Bayas, en Miranda de Ebro, donde fueron convocados a través de las redes sociales para competir o simplemente seguir esos piques a pie de acera.

Sólo fueron detectados en la localidad alavesa –y tarde– tras la «llamada de un ciudadano», explicó el Departamento vasco de Seguridad. Dos recursos de la Ertzaintza se desplazaron a este punto pasada la una de la madrugada del domingo. Cuando irrumpieron en la calle principal apenas quedaba un puñado de turismos, parados en su presencia. Se trataba de los mismos automóviles que habían estado en Gamarra.

Ayuntamiento de Miranda de Ebro «Hemos alertado a la Policía Nacional para que también vigile los fines de semana»

Koldo Salbidea, alcalde de Lantarón, comentó ayer que se enteró de lo sucedido por la exclusiva de este periódico. «Otras veces pasan a gran velocidad por Comunión (un pueblo cercano), ya que hay una recta de casi cuatro kilómetros. Los vecinos me avisan y yo, a la Ertzaintza», describió. Conciliador, instó a los habituales de estas concentraciones automovilísticas, la gran mayoría muy jóvenes, a que «no se la jueguen así, se pueden matar ellos, tienen que tener más cabeza». Abundó preocupado que «también quedaría la consecuencia penal» como ocurrió en el doble homicidio de Izaro y Cristian, los dos jóvenes que murieron en Júndiz en enero del año pasado cuando fueron a ver una carrera ilegal. .

Este año y de manera puntual, indicó, han detectado carreras en el polígono de Lantarón, cuya recta más larga apenas alcanza los 700 metros. «Aunque estamos en contacto con la Ertzaintza y nos escuchan, les pedimos que presionen más, que se hagan notar. Que vengan los fines de semana».

Apenas 45 minutos

La madrugada del domingo, los piques y acelerones en esta localización apenas duraron 45 minutos. Lo que desconocían entonces los uniformados desplazados es que el grueso de los participantes en la kdd (quedada en el argot) ya quemaban rueda en la calle Ircio del polígono industrial de Bayas, perteneciente a Miranda de Ebro y alejado apenas diez kilómetros. Y lo más importante, ya en otra comunidad autónoma sin jurisdicción para la Ertzaintza.

En esa recta de más de kilómetro y medio que rodea el polígono de Bayas se sucedieron los uno contra uno. Participaron motocicletas, alguna haciendo caballitos a gran velocidad. También hubo competiciones con tandas de hasta cuatro automóviles. Muy alejados de cualquier calle habitada, su presencia no fue detectada en ningún momento.

Ayuntamiento de Vitoria «La Policía Local puso 3 multas por modificaciones irregulares y otra por no tener la ITV»

Desde el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, su concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, indicó a este periódico que esa madrugada no se recibió «ni una llamada» en la Policía Local. No obstante, y en previsión de que estas carreras vuelvan a Bayas, adelantó que «estaremos atentos a cualquier repunte» y que «hemos dado conocimiento a la Policía Nacional» para que también extreme la vigilancia.

La concentración previa en Gamarra se saldó con cinco sancionados en los controles dispuestos en sus accesos. Según expuso el Departamento de Seguridad vitoriano, «de las 4 denuncias que puso Policía Local: tres se debieron a modificaciones en los vehículos y la otra, porque el turismo no tenía superada la ITV».