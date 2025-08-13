Los alaveses cogen más vacaciones y duplican sus viajes a África

Aunque más repartidas a lo largo del año, lo cierto es que cada vez son más los alaveses que cogen vacaciones. En apenas cinco años, ... según Eustat, el número de mayores de seis años que pueden disfrutar de unos días de descanso ha crecido en 42.000 personas. Así se desprende de la última encuesta de condiciones de vida publicada el pasado marzo. El estudio del Instituto Vasco de Estadística, con datos de 2024, es la primera entrega de esta operación después de la pandemia -la anterior era de 2019- y pone cifras a ese aumento del gasto en ocio que pareció desatarse tras el confinamiento.

En el último lustro, el 'boom' de las salidas de los alaveses ha hecho que las vacaciones se hayan convertido en un hábito 230.700 personas frente a las 188.700 de 2019. La inmensa mayoría (155.000) optan por descansar en otras provincias de España, 18.200 se quedan en Euskadi disfrutando de sus días de relajación y 57.500 salen al extranjero. Europa sigue siendo el continente estrella a la hora de desplazarse (36.800), pero África ha ganado mucho atractivo a lo largo del último lustro. Si en 2019 apenas 2.700 elegían este continente, ahora son 7.000 personas las que viajan cada año hasta aquí. 10.100 alaveses buscan recuperar fuerzas en América, 3.400 ponen rumbo a Asia y 200 se marchan a Oceanía, que hasta ahora ni siquiera figuraba en la estadística vasca.

Menos hotel y más piso

Los hoteles siguen siendo la primera elección de alojamiento cuando salimos al exterior -72.400 alaveses pasan por una recepción a recoger sus llaves -, aunque esta opción ha caído en estos cinco años. Por contra, los apartamentos turísticos emergen con fuerza y ya acogen las vacaciones de 47.700 personas procedentes del territorio. Tras estas dos alternativas figuran las casas de familiares (55.500), los campings (23.000) o las segundas residencias (20.400).