El comercio de Vitoria se abona al 'abierto' en agosto

Pasan las fiestas, pero Vitoria no cierra en agosto. Después de 16 años de impulso de Gasteiz On, el programa de aperturas comerciales después de ... fiestas se consolida como un fijo en verano. 266 establecimientos -los mismos que en 2024- vuelven a levantar la persiana este mes en toda la ciudad para mantener el pulso comercial post La Blanca. «Los que prueban a abrir en agosto suelen repetir», afirma la gerente de la asociación comercial, Patricia García.

Las razones para mantener la atención al público varían. «Algunos lo hacen por su ubicación, porque están en el centro. Hay sitios que incluso atienden a más turistas que a locales. Y luego están negocios de barrio que hacen un poco de retén durante este mes», añade la portavoz de la entidad. Los datos de Gasteiz On también confirman esta teoría: el Ensanche y el Casco Medieval concentran casi la mitad de las tiendas abiertas en Vitoria. 125 de las 266 se ubican en estos dos barrios.

Entre quienes abren por su ubicación están comerciantes como Belén García, que atiende a una cliente entre los estantes de Tou-ché. «Pienso que el comercio del centro tiene que estar abierto. Es una manera de darle la oportunidad al turista de conocer nuestro producto y nuestro comercio», indica.

Frente a un pasado en que el que se reservaban los persianazos para agosto como siguen haciendo Mercedes o Michelin, la terciarización del territorio ha cambiado ese panorama. Año tras año, este mes ha ido perdiendo atractivo como el momento ideal para vacaciones. Un reciente estudio de ObservaTur refleja que la diferencias ya son mínimas: un 35% de la sociedad elige agosto para disfrutar de su descanso y un 33% se decanta por julio. Y eso también se nota en las cajas registradoras. «Ahora las vacaciones están más repartidas durante el año», abunda la comerciante de Tou-ché.

El tiempo y la hostelería «Viene bien que esté nublado y no haga calor. Si no, la gente se va a la playa», dice Josean Merino

En la hostelería, la sensación es parecida. Sin ser el 'boom' de fiestas, en locales como el PerretxiCo, la afluencia sigue siendo importante durante estos días. «Ayer se notó movimiento todo el día. No era excesivo, pero era un goteo continuo», especifican desde el local. En reservas, la ocupación es de un 50% aproximadamente, pero «dependerá mucho de la gente de paso». Pese a todo, Josean Merino, su propietario, no esconde que «agosto suele ser un buen mes», aunque insiste en una idea que ya reflejó hace unos días Juan Carlos Antolín, presidente de los hosteleros alaveses, en estas mismas páginas: la importancia de que la meteorología acompañe. Y no necesariamente con un sol radiante. «Nos viene bien que esté nublado, que no haga mala temperatura. Si no, la gente se va a la playa. De la otra forma, se queda en Vitoria», relata.

«Estamos abiertos», reza un cartel en el bar Dólar con varias exclamaciones. «En agosto se trabaja bien», afirma Sonia Muiño. En estas fechas su local -un histórico de la hostelería vitoriana- abre más tarde y se centra en las comidas, «que nos pueden dar más rentabilidad». Pero, aun así, la clientela es la primera interesada en confirmar que su bar de confianza está abierto. «Nos preguntan si vamos a abrir y muchos nos dicen que se van en otras fechas para evitar el calor y la masificación».

«Compras tranquilas»

¿Qué busca el cliente en estos días? Todo depende del tipo de comercio. En el textil, por ejemplo, son fechas de lo que la gerente de Gasteiz On define como «compras tranquilas». También son semanas abonadas para buscar algún chollo de última hora. En Tou-ché, por ejemplo, el principal reclamo son las rebajas. «Se buscan gangas -explica García en la tienda- y luego también suelen venir a mirar cosas para la vuelta al colegio de los pequeños o incluso alguna cosa para otoño-invierno como abrigos».

Los turistas, en cambio, apuestan por «las 'delicatessen' o los complementos de imagen personal para llevarse algún recuerdo de Vitoria». Otras tiendas como las de alimentación también mantienen la buena marcha del resto del año gracias a la gente que permanece en la ciudad, aunque hay sectores en los que Vitoria no tienen margen para tener la misma actividad que el resto del año. «No pueden abrir todas las panaderías a la vez», cita como ejemplo Patricia García.

El reclamo de las rebajas En el textil «se buscan gangas», aunque también hay interés por la vuelta al cole y hasta ropa de abrigo

En otros locales como Medical Óptica Audición, en Postas, las mañanas son frenéticas, con un ir y venir continuo de personas de todas las edades. Tatiana Muñoz, su responsable de Marketing, confirma que este es un periodo en el que la gente «puede empezar a notar» problemas de visión y audición. «Las gafas no entienden de fiestas. Somos un centro sanitario y tenemos que dar servicio», afirma. Aun así, suelen ser «las últimas semanas de agosto y septiembre» el momento de mayor actividad.