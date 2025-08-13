El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bares como el Dólar mantienen sus puertas abiertas durante todo el mes Jesús Andrade

El comercio de Vitoria se abona al 'abierto' en agosto

266 establecimientos levantan la persiana en la capital para confirmar que no es un mal mes para las ventas. «Los que prueban a abrir suelen repetir», afirma Gasteiz On

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:09

Pasan las fiestas, pero Vitoria no cierra en agosto. Después de 16 años de impulso de Gasteiz On, el programa de aperturas comerciales después de ... fiestas se consolida como un fijo en verano. 266 establecimientos -los mismos que en 2024- vuelven a levantar la persiana este mes en toda la ciudad para mantener el pulso comercial post La Blanca. «Los que prueban a abrir en agosto suelen repetir», afirma la gerente de la asociación comercial, Patricia García.

