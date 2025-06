Álava renovará treinta años después la norma foral de concejos

En 1995 apenas había 50.000 usuarios de internet en España y ahora es tan sencillo, que la mayoría de los ciudadanos porta en su ... bolsillo un dispositivo que le sirve para acceder a la Red. Pese a esa revolución digital, los concejos de Álava aún se rigen por una norma foral de hace treinta años con los correspondientes anacronismos y no sólo en el apartado online sino también en cuestión de igualdad.

Por eso, las Juntas Generales pusieron en marcha en diciembre de 2023 una ponencia que durante año y medio ha tratado de buscar las necesidades que tienen las entidades locales. Sus conclusiones se alcanzaron hace dos semanas, sin el deseado consenso porque el PP -impulsor de este equipo de trabajo- y Elkarrekin se abstuvieron. ¿Qué lo motivó? El PNV, EH Bildu y el PSE pidieron que las observaciones de la ponencia se enviasen al Gobierno de Ramiro González para que redactase un proyecto de norma foral.

«Las ganas del gobierno de apropiarse del trabajo realizado por todos los grupos políticos y los concejos, ayuntamientos y resto de entidades locales evidencia la falta de proyecto del PNV, de iniciativa y de conseno. El ego del gobierno va a provocar un conflicto innecesario que lo que va a provocar es perjuicio a los concejos», ha avisado la popular Ana Salazar.

Este jueves, la diputada de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio, Laura Pérez Borinaga (PNV), ha explicado que «sin dilación» se va a iniciar la tramitación de este texto que se está redactando y que «se está tomando como base todo el trabajo desarrollado en la ponencia». «Disponemos de las propuestas de texto articulado que presentaron los grupos punteros y las opiniones mayoritarias alcanzadas con el consenso de los ponentes», ha afirmado en una comparecencia solicitada por su propio partido con el evidente objetivo de tratar de aclarar su posición.

Lo que no queda tan claro es si esta norma llegará a tiempo para las elecciones que en el mes de noviembre celebrarán las entidades locales del territorio histórico. Lo más seguro es que no por la fórmula legislativa elegida por jeltzales, abertzales y socialistas, por lo que no podrá emplearse hasta los comicios a entidades locales de 2029.

Más claridad

La nueva norma refundirá la norma de concejos (de 1995) y la que servía para regular la elección de vocales y regidores (1984), en ella se tratará de dotar de mayor claridad conceptos y figuras, así como dotar de herramientas democráticas como son la propuesta de censura (un equivalente concejil a la moción de censura) a la figura del presidente. Una demanda histórica de los concejos, pues hasta ahora un 'alcalde pedáneo' podía aferrarse al sillón durante cuatro años, pese a tener a los vecinos en contra. Pérez Borinaga ha explicado que al tratarse de un proyecto de norma foral deberá ir acompañado de «todos los informes perceptivos de impacto normativo, función de género, incidencia presupuestaria y del servicio de intervención».

Conocedora de las críticas del PP por la nueva dirección que se le ha querido dar a la norma, la diputada ha mostrado su «mano tendida a todos los partidos» de cara al debate en las Juntas, ya que llevará aparejado un trámite de enmiendas y se pueden incorporar las aportaciones de la oposición al texto definitivo para que cuente con «el mayor consenso posible». «Por supuesto, sin rifirrafes políticos, y que lo único que genere sea un trabajo en red, apoyo a los concejos y seguridad jurídica para la nueva norma foral», ha concluido.