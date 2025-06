Álava ha recibido más de 855 millones de euros de fondos Next Generation en cinco años El 90% ha recaído en empresas y en el caso de la Diputación ha servido para impulsar proyectos que buscan transformar el territorio histórico

La Unión Europea (UE) puso en marcha hace cinco años los Next Generation. Cerca de 750.000 millones de euros para que la economía de ... los estados miembros pudiese resistir frente a la crisis derivada por la pandemia. Las instituciones y las empresas de Álava improvisaron una especie de 'carta a los Reyes Magos' con algunos proyectos sobre los que no se ha vuelto a tener noticias, pero otros muchos ya han empezado a transformar el territorio histórico. Se ha hablado en numerosas ocasiones durante estos cinco años sobre los fondos, aunque hasta la fecha no se contaba con una cifra oficial de cuánto ha llegado a la provincia. Según datos a los que ha tenido acceso ELCORREO, este plan comunitario ha supuesto un impacto económico de 855,5 millones de euros para la provincia en el último lustro.

Dinero que sobre todo se ha aportado a las empresas. El 90,4% de esa cantidad (773,7 millones) se repartió entre 4.391 compañías de todos los sectores y así pudieron tomar aire, pese a las duras consecuencias del coronavirus. Sólo Mercedes-Benz ha recibido 267,4 millones para impulsar la construcción de la plataforma en donde se producirá el futuro modelo de furgoneta eléctrica (VAN.EA). JEZ Sistemas Ferroviarios, que tiene su sede en Llodio, ha obtenido 94,8 millones a través del mecanismo de recuperación y resilencia y EBA (Eraikuntza Birgaikuntza Artapena), por su parte, otros 30,5 para dedicarlos a la rehabilitación de viviendas y regeneración urbana. 27,6 millones han llegado a la fábrica de baterías Basquevolt, 20,2 a Amurrio Ferrocarril, otros 19,3 a Soluciones Tubulares, 14,6 a Yárritu, 9,7 para alegria-activity y ocho millones para la sociedad municipal de aguas de Vitoria, Amvisa. Importe total 506,3 Millones Impacto económico en empresas de Álava. 267,4 Millones Para compañías con sede fuera de Álava, pero para actuaciones en el territorio (Mercedes-Benz). 41,7 Millones Fondos logrados por la Diputación. De lo que resta de fondos, hay 81,7 millones que han logrado las instituciones para sufragar proyectos propios. En la mayoría de los casos, las aportaciones comunitarias han servido para acelerar aspectos sobre los que se venía trabajando antes de que el coronavirus irrumpiese en Occidente y pusiese patas arriba nuestro entorno. Ahí se incluye el avance en el cuidado de las personas, la digitalización social y la transición ecológica que son los ejes sobre los que pivotaban los proyectos de Álava. «Toda crisis es una oportunidad para aprender, crecer, cambiar y reinventarnos», repitió el diputado general, Ramiro González, durante el confinamiento y apostó por afrontar un «cambio económico» que necesitaba avanzar en la digitalización de la provincia. Sólo la Diputación tramitó formalmente 40 proyectos a la convocatoria de los fondos Next Generation, de los que 36 lograron financiación. Recibieron 41,6 millones –a los que habría que sumar 18,6 más a distintas entidades forales– que han servido para cubrir la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, mejorar la eficiencia energética, instalar placas solares y, por ejemplo, poner en marcha el plan Etxean Bai para que, a través de nuevas tecnologías, las personas mayores puedan continuar en su domicilio hasta que no les quede más remedio que acceder a una residencia. Pero precisamente, la principal 'inyección' que ha llegado de las autoridades de Bruselas ha sido para que los geriátricos forales «sean más parecidos a un hogar, organizarlos en unidades convivenciales modulares y dotarlos de nuevas tecnologías», en total, 12,8 millones. El futuro centro para menores recibirá otros 3,4 y el servicio integral 24 horas para víctimas de violencia sexual (Tximeletak), que lleva un año en marcha, 1,3 millones más. Varios planes forales Servicios sociales Asistencia integral a residencias forales (12,8 millones), centro de menores (3,4), Etxean Bai (1,3), Tximeletak (1,3).

Medio ambiente Abastecimiento del sistema de Sobrón (3,2), parques naturales (2,1), planta compostaje (1,9), voluminosos (1,8), eficiencia del ciclo del agua (1,1), oficina para la promoción de las comunidades energéticas (560.000).

Patrimonio Rehabilitación de la torre-palacio de los Guevara (1,1) y consolidación y restauración de las estructuras arqueológicas del yacimiento de Iruña-Veleia (900.000).

Digitalización Plataforma inteligente de destinos turísticos (1,4). También se ha avanzado en cuestión medioambiental. Para la construcción de la planta de compostaje se han dedicado casi dos millones y a la que servirá para gestionar voluminosos (sofás, muebles, electrodomésticos, colchones...) se le han destinado 1,85. Este último proyecto se encuentra desde este pasado martes en fase de exposición pública, un trámite que evidencia que aún quedan meses para su puesta en marcha. De ahí que el grado de ejecución presupuestaria de los proyectos financiados por la Unión Europea todavía sea del 58,23%. Los fondos transferidos por el Gobierno vasco a las entidades locales del territorio histórico ascienden a 21,3 millones. Ahí se encuentra precisamente el proyecto Ekiola para instalar paneles en las cuadrillas de Álava que serán gestionados por los propios ciudadanos con un esquema de cooperativa. Una propuesta que antes del Covid parecía ciertamente ambigua, pero que se puso en funcionamiento hace dos años en el municipio de Arraia-Maeztu, mientras que en otras comarcas ya ha arrancado su instalación o se encuentran con los últimos trámites administrativos.

