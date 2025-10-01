Álava plantea una «reflexión» sobre el futuro de la remolacha tras el cierre de Azucarera de Miranda
La Diputación asegura que está trabajando con el sector primario «para buscar otros cultivos» y no depender de las compras de esta empresa
Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:23
El ERE de la Azucarera de Miranda y los portes de la producción alavesa a Toro (Zamora) han encendido las alarmas en el sector primario. ... Aunque en este primer año de transporte de la mercancía hasta este punto los costes de transporte están cubiertos, la Diputación de Álava considera que ya ha llegado el momento de abrir una «reflexión profunda» sobre el futuro de este cultivo en el territorio.
Así lo ha afirmado la diputada de Agricultura, Noemí Aguirre, a preguntas de la portavoz de EH Bildu en Juntas Generales, Eva López de Arroyabe. La lideresa de la oposición al Ejecutivo foral ha calificado los despidos de la firma en Miranda de Ebro de un «doble ERE», porque no sólo ha afectado a los empleados al otro lado del Ebro, también «al sector primario alavés», para al que ha pedido «medidas concretas».
En respuesta a esta reclamación, Aguirre ha asegurado que es necesaria una «reflexión conjunta sobre el futuro de este cultivo». «Por mucho que avancemos, la situación internacional, los mercados del azúcar y la dependencia de una industria que no es propia, hace que debamos trabajar en hacer una reflexión profunda de lo que queremos con este cultivo. Tenemos grandes regadíos, que no deben mantenerse exclusivamente con la remolacha ni con la patata. Estamos trabajando junto al sector para buscar otros cultivos y para poder dar vida a esos regadíos».
Un 30% de las parcelas sin cultivar
Más allá del cierre de Azucarera y la reducción de los pagos por la remolacha, lo cierto es que esta campaña, cuya cosecha empieza este mes, se ha visto mermada por las lluvias. Las precipitaciones, según Aguirre, han hecho que el 30% de la superficie dedicada a este cultivo no se haya podido sembrar.
El sector ya ha pedido un esfuerzo a las instituciones. En agosto, la presidenta de UAGA, Edurne Basterra, señaló que el cultivo corría el «riesgo de desaparecer» y denunció que la remolacha no recibe el suficiente apoyo institucional. «Hay que buscar opciones y alternativas», reclamó.
