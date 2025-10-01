El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista de la Azucarera de Miranda Avelino Gómez

Álava plantea una «reflexión» sobre el futuro de la remolacha tras el cierre de Azucarera de Miranda

La Diputación asegura que está trabajando con el sector primario «para buscar otros cultivos» y no depender de las compras de esta empresa

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:23

El ERE de la Azucarera de Miranda y los portes de la producción alavesa a Toro (Zamora) han encendido las alarmas en el sector primario. ... Aunque en este primer año de transporte de la mercancía hasta este punto los costes de transporte están cubiertos, la Diputación de Álava considera que ya ha llegado el momento de abrir una «reflexión profunda» sobre el futuro de este cultivo en el territorio.

