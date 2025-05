Álava será escenario de dos series internacionales este verano

Ramón Albertus Jueves, 22 de mayo 2025, 15:38 Comenta Compartir

Álava se prepara para acoger este verano dos nuevos rodajes internacionales. La provincia subrayará así su atractivo en el mapa audiovisual con las grabaciones de producciones de Channel 5 y Paramount+, como ha avanzado iZen Euskadi -marca del grupo Izen-, que ha iniciado su andadura en el País Vasco como un imán para proyectos más allá de nuestras fronteras. iZen Euskadi fue la compañía que ya colaboró con Channel 5 para la grabación de la serie británica 'The Game' ('Catch you later'), que se ha estrenado recientemente en el quinto canal de la televisión de Reino Unido y que se rodó en Vitoria a finales del año pasado.

Como ya avanzó EL CORREO, Álava volverá a ser escenario de otras dos producciones en junio y julio. Tanto el título como el reparto aún se ha dado a conocer. Este tirón como plató viene empujado por la aprobación en Álava el año pasado de los mayores incentivos fiscales al cine de Europa -con deducciones fiscales de hasta el 70%-, lo que ha supuesto un boom de grabaciones. «Es algo que antes hubiera sido imposible», contaba hace un mes Gloria Peña, experimentada directora de producción y productora ejecutiva de iZen Euskadi. Sara Fernández-Velasco, CEO de iZen, destaca que el «compromiso con el talento local y con el potencial que ofrece el País Vasco como polo de producción audiovisual». «Uno de sus principales objetivos es prestar servicios de producción de alto valor a productoras españolas y extranjeras, ofreciendo equipos técnicos y creativos con experiencia en rodajes internacionales».

'The Game' es la primera gran producción inglesa rodada en Euskadi al calor de esa norma foral. Este thriller psicológico dirigido por Toby Frow ('Death in Paradise') está protagonizado por actores británicos como Jason Watkins ('The Crown'), Robson Green ('Wire in the Blood') y Sunetra Sarker ('Doctor Who'). La historia gira en torno a un detective retirado que cree haber reconocido en su nuevo vecino al asesino que arruinó su carrera.

Además de esta producción internacional de la mano de Channel 5, iZen también ha realizado otras series propias en País Vasco, como 'Desaparecido/Desagertuta', en coproducción con Pausoka, que se ha estrenado esta semana en Primeran (EITB) y en Netflix posicionándose en el top 10 en tan solo 24 horas.