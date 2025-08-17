El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Álava declara oficialmente la plaga de procesionaria

La especie ocupa ya casi 1.900 hectáreas en Aiaraldea y su extensión ha movido a Agricultura  a optar por combatirla con medios aéreos

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Domingo, 17 de agosto 2025, 08:46

Álava declara la guerra a la procesionaria. La oruga que anida en pinos ha ganado espacio en la parte más occidental del territorio y, según ... los estudios del Servicio de Montes de la Diputación, ha conquistado 1.866,73 hectáreas de coníferas. De ellas, prácticamente la mitad se ubican en Artziniega, con 886 plagadas ya de este gusano. También se ha detectado su presencia en Llodio, Amurrio, Ayala y Okondo.

