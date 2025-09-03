El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un hombre se refresca en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria. Jesús Andrade

Álava cierra el tercer agosto más tórrido del siglo con sólo un día de lluvia

Euskalmet tilda de «muy caluroso y seco» el mes pasado. En Vitoria sólo llovió el 31 y en Moreda, apenas unas gotas

José Manuel Navarro
Borja Mallo

José Manuel Navarro y Borja Mallo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:18

Kalimotxo en la bajada de Celedón, tanques de agua en el Iguarrako, aspersores en el txupinazo de Llodio y así hasta un sinfín de fiestas. ... Un paseo por la multitud de festejos populares que Álava celebra en agosto bastan para ver lo evidente: ha hecho calor. Mucho calor. Tanto que Euskalmet, con el mes ya cerrado, asegura que Álava ha cerrado el tercer agosto con más bochorno en lo que llevamos de siglo. Sólo 2003 y 2022 –este último, un año durísimo en materia de incendios– superan en las efemérides de la agencia vasca a este agosto de 2025. En la Llanada Alavesa, la temperatura media ha superado en 1,6 grados el promedio de valores registrados en las tres últimas décadas.

