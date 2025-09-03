Álava cierra el tercer agosto más tórrido del siglo con sólo un día de lluvia

Kalimotxo en la bajada de Celedón, tanques de agua en el Iguarrako, aspersores en el txupinazo de Llodio y así hasta un sinfín de fiestas. ... Un paseo por la multitud de festejos populares que Álava celebra en agosto bastan para ver lo evidente: ha hecho calor. Mucho calor. Tanto que Euskalmet, con el mes ya cerrado, asegura que Álava ha cerrado el tercer agosto con más bochorno en lo que llevamos de siglo. Sólo 2003 y 2022 –este último, un año durísimo en materia de incendios– superan en las efemérides de la agencia vasca a este agosto de 2025. En la Llanada Alavesa, la temperatura media ha superado en 1,6 grados el promedio de valores registrados en las tres últimas décadas.

En declaraciones a EL CORREO, Santiago Gaztelumendi, director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet, diferencia dos fases en Álava. «Del 4 al 18 de agosto y del 19 a final de mes». La primera parte está marcada por esa larguísima ola de calor, que hizo que el territorio se achicharrase y el mercurio se disparase hasta los 44 grados que se registraron en la estación de Gardea, en Llodio, dos veces en cuestión de cinco días. Vitoria tampoco se quedó lejos, registrándose en esas jornadas máximas de hasta 40 grados en la estación de Arkaute, algo muy infrecuente hasta ahora.

El bochorno del día también se trasladó a las noches. Especialmente en Rioja Alavesa, donde según Euskalmet hubo noches tropicales desde el 11 de agosto hasta el 16 con la única excepción del día 14. La del 15 de agosto fue, de largo, la peor en esa comarca: los termómetros no bajaron de 25ºC. En los altos de montaña también se reprodujo esta situación. Especialmente en esa madrugada, donde Herrera o Kapildui registraron las mínimas más calurosas desde que hay registros. En Zaldiaran, el mercurio no bajó aquella noche de los 26,7 grados.

En precipitaciones, también ha sido un agosto «muy seco». Destaca en este apartado también Rioja Alavesa. En Moreda de Álava sólo ha caído 0,1 litros por metro cuadrado en todo el mes, prácticamente nada. En Vitoria, Euskalmet sólo contabiliza un día con precipitaciones... y fue el último, el 31 de agosto.

Mañana volverá a llover

Esta semana, el lunes sí que dejó lluvias de nuevo, pero este martes seguirá haciendo despejado y las máximas rozarán los 30 grados. Será el miércoles cuando vuelvan los chubascos a primera hora, algo que provocará un descenso de las máximas que apenas superarán los 22 grados. A partir de ahí, los cielos azules volverán durante el fin de semana hasta el lunes con tiempo estable y máximas oscilando entre los 25 y los 30 grados.