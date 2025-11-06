Álava busca atraer inversores en cine con un encuentro en la Fundación San Prudencio La asociación de productores Apika organiza un encuentro que se celebrará el 14 de noviembre en la sede de la entidad de la calle Dato

Ramón Albertus Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:56 Comenta Compartir

El año pasado hubo un récord de rodajes en Álava. Hasta 26 producciones pusieron el dedo en el mapa del territorio, con una inversión de 28 millones de euros. Uno de los alicientes fueron los incentivos fiscales -los más altos de Europa-, con los que consiguieron deducirse hasta 14,32 millones de euros. Este año todo apunta a que ese récord se volverá a batir en un momento de boom para el sector audiovisual.

Ante este escenario, la Asociación de Productores Audiovisuales (Apika) y BeShow/EJASO, en colaboración con la Diputación Foral de Álava y la Fundación Vital Fundazioa, celebrará una mesa redonda el próximo viernes 14 de noviembre en la sede de la Fundación San Prudencio (calle Dato, 43) bajo el título 'Optimiza tu fiscalidad, impulsa la cultura: Cómo invertir en cine con ventaja fiscal'. En el encuentro participarán expertos de primer nivel que conocen de cerca el sector como Maite Ruiz de Austri, ganadora de dos Goya y presidenta de Apika, que moderará la cita en la que participan Borja Ruiz de Azua, inspector auxiliar de tributos de la Diputación Foral de Álava; Silvia Ruiz, socia de Medios y Entretenimiento de Beshow / Ejaso; Alberto López, socio fiscal de Ejaso; y Gloria Peña, directora de Operaciones de Izen Producciones Euskadi, que ha atraído en los últimos años a Álava diferentes producciones británicas como 'The Game' o 'Number one fan'.

El encuentro, con entrada gratuita previa inscripción a través de la web www.apika.eus busca acercar al tejido empresarial las oportunidades que ofrece el sector audiovisual en Álava, una de las provincias más atractivas para rodar debido a los incentivos fiscales que fueron aprobados hace un par de años. La cita está especialmente dirigida a empresas y profesionales interesados en invertir en cine habrá sesión de preguntas y debate para resolver dudas específicas de los asistentes, seguida de un espacio de encuentro «ideal para establecer contactos y explorar oportunidades de colaboración».