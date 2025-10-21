Los incentivos atraen 26 producciones de cine a Álava en un año que invirtieron 28 millones

El éxito de los incentivos fiscales para atraer a Álava rodajes de películas y series se puede medir de distintas maneras. En base al número ... de producciones, los días de rodaje, la llegada de actores y directores célebres, la contratación de empresas locales para prestar servicios, la creación de empleo, los fotogramas en los que se reconoce el territorio histórico... Todas ellas demuestran que Álava se ha convertido en apenas año y medio en una de las provincias de Europa más atractivas para invertir en el séptimo arte.

En total, la tabla de bonificaciones convenció a 26 producciones audiovisuales en 2024, según una respuesta de la diputada foral de Hacienda, Itziar Gonzalo (PNV), al grupo juntero de EH Bildu a la que ha tenido acceso EL CORREO. Su inversión total ascendió a 27,96 millones de euros y de ahí que hayan logrado deducirse 14,32 millones.

El PNV y PSE sacaron adelante este paquete fiscal en mayo de 2024 gracias al apoyo del PP en las Juntas Generales. Ahí se contemplan desgravaciones en el Impuesto de Sociedades que se consideran punteras en Europa. Pasaron del 30% al 50% en el caso de las producciones en castellano y del 60% cuando son en euskera. La deducción máxima aplicable es de diez millones por película y en el caso de las series, de tres millones por cada uno de los capítulos. Así se siguió el pionero ejemplo de Bizkaia, en donde ya estaban en marcha desde un año atrás, y se pusieron en funcionamiento a la vez que en Gipuzkoa.

Las medidas tuvieron un efecto casi inmediato. La lista de rodajes en 2024 fue extensa e incluso supuso un récord que podría superarse en el presente ejercicio. Durante los primeros meses se observó un 'desembarco' incesante de rodajes de Julio Médem, Paco León, David Pérez Sañudo, Borja Cobeaga, Juanma Bajo Ulloa... Algunas de las escenas que se tomaron durante aquellos primeros meses, se están proyectando en estos momentos en las pantallas del país, como son la multipremiada 'Maspalomas' (de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi Galdos) o 'El Campamento Garra de Oso,' que tantos niños han visto en las últimas semanas.

Ahora se está rodando en la capital alavesa la adaptación del aclamado 'El libro negro de las horas', de la escritora vitoriana Eva García Sánez de Urturi, que cuenta con Alejo Sauras en el papel del inspector 'Kraken'. Incluso se ha logrado atraer creaciones de talla internacional como son 'Number One Fan', una serie británica que se está llevando a cabo en una vivienda del barrio de Ariznabarra.

Pese al 'tsunami' de películas y series en el último año y medio, se está desarrollando con control por parte de la Hacienda foral. Así se observa en la respuesta remitida por Itziar Gonzalo a las Juntas, donde se explica que tan sólo en 2024 se efectuaron cinco actuaciones de comprobación (inspección) a las agrupaciones de interés económico, AIE, constituidas para la producción de las cintas y beneficiarse de los incentivos 'made in Álava'.

La apuesta por el cine y las series no se ceñirá a este año. De hecho, como ha publicado este periódico en las últimas semanas, en Amurrio se va a crear un 'hub' audiovisual con un set de rodaje estable en el polígono de Maskuribai (Amurrio) y la instalación en el 'Refor' de aulas para impartir formaciones –no se concreta de qué tipo– y labores de preproducción. Además, en la calle Olaguíbel –delante de la remozada comisaría de la Policía Nacional– se va a abrir la Film Commision, que pretende ser la 'ventanilla única' que la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria impulsan para seguir trabajando en potenciar la llegada de rodajes al territorio.

Hay que tener en cuenta su efecto en la contratación de servicios, hostelería, alojamientos o nuevos profesionales. De hecho, el empleo en el cine se multiplica por diez en un año con 16.560 contratos vinculados a las denominadas 'actividades cinematográficas' –que abarcan grabación de vídeo, programas de televisión, sonido y edición musical– frente a los 1.554 firmados en 2023.