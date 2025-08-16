El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Obras en el local que será sede de Etxean Bai en Manuel Iardier. Rafa Gutiérrez

Álava apuesta por nuevas tecnologías para atrasar la entrada de mayores en residencias

El programa Etxean Bai, con teleasistencia y 'apps', supera la fase piloto y la Diputación adjudica a Cruz Roja la atención para 100 personas en tres años

Ander Carazo

Ander Carazo

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:13

La mayoría quiere envejecer en su propio domicilio, rodeado de los recuerdos de toda una vida y junto a sus allegados. La entrada en una ... residencia se plantea como la última alternativa, cuando ya no queda más remedio. Para eso necesitan una serie de apoyos y herramientas que hagan posible mantener un nivel de vida adecuado. Antes de acceder a un geriátrico existe la figura del asistente personal que, según un reciente estudio de la Diputación, en 2030 necesitará pasar de los 500 actuales a 1.500 –el triple– para facilitarles sus tareas diarias.

