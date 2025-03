Álava amanecerá este domingo en alerta por heladas y posibilidad de nieve en las montañas

Saioa Echeazarra Sábado, 1 de marzo 2025, 11:30 | Actualizado 12:34h. Comenta Compartir

Frío, hielo y nieve en los altos. Es el panorama que se espera para este domingo en Álava, que amanecerá en alerta amarilla por temperaturas mínimas y heladas. El departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha decretado el aviso para la franja entre las 00.00 y las 10.00 horas.

Se esperan heladas especialmente en zonas de montaña, y la cota de nieve podrá rondar los 700-800 metros de madrugada y primeras horas, subiendo a lo largo de la tarde hasta situarse a últimas horas en torno a 1.000-1.200 metros.

🟡#AbisuHoria #izotza #ItsasUholdea



📆 2 de marzo



🧊 Por heladas en Álava.



💦 Por impacto en costa en torno a las pleamares. El impacto de la pleamar de la madrugada será más significativa que el de la tarde, ya que los índices están en el tramo alto del nivel amarillo. pic.twitter.com/b36OoBw8iu — Euskalmet (@Euskalmet) March 1, 2025

Según pronostica Euskalmet, este domingo estará marcado por el ambiente frío y algunas precipitaciones. De madrugada y primeras horas se registrarán algunas precipitaciones, que podrían ser en forma de nieve por encima de los 800-900 metros.

Durante la mañana irá llegando nubosidad desde el sur y para el mediodía los cielos se cubrirán del todo, además, podrá haber chubascos durante la segunda mitad del día en diversas zonas del territorio alavés. En Vitoria se esperan 0 grados de mínima y 8º C de máxima; también en Laguardia se situarán entre 1º C y 8º C.

Mejoría el lunes

De cara al lunes, de nuevo aparecerán más nubes. En la provincia alavesa, especialmente en el sur, podrán caer algunas precipitaciones débiles ocasionales. El viento soplará del sureste por la mañana y del nordeste por la tarde, con máximas que se irán recuperando. En la capital el mercurio se situará entre los 4º C y 12º C grados.