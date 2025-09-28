Un herido grave tras chocar su coche con el tranvía en la rotonda de América Latina de Vitoria El metro ligero ha descarrilado y se ha cortado hasta Ibaiondo y Sancho El Sabio

Saioa Echeazarra Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:04

Un hombre ha resultado herido grave en un aparatoso accidente de tráfico registrado en la mañana de este domingo en la rotonda de América Latina, en Vitoria. El turismo que conducía ha colisionado con el tranvía en la glorieta, lo que ha provocado el descarrilamiento del metro ligero, informan fuentes del Departamento de Seguridad del Ayuntamiento. La víctima ha sido evacuada al hospital Txagorritxu de la capital alavesa.

El suceso se ha producido pasadas las 7.00 horas y ha provocado distintos cortes a la circulación y al transporte público. Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia para extraer el vehículo accidentado de los bajos del tranvía. Y es que como consecuencia del fuerte impacto, el convoy se ha salido de las vías y se ha requerido la intervención de una grúa especializada para recolocarlo. Dotaciones de la Policía Local y la Ertzaintza han acudido hasta el lugar del accidente.

Ampliar Se ha requerido la intervención de una grúa especializada para recolocar el tranvía. Jesús Andrade

A causa del siniestro, por el momento no hay servicio del metro ligero hasta Ibaiondo, y hay un corte de la circulación entre las paradas de Intermodal, en la calle Portal de Foronda, cerca de la estación de autobuses de Lakua, y Sancho El Sabio, ya cerca del centro de la ciudad, según informa Euskotren. En lo que respecta al tráfico rodado, el incidente impide el acceso a la cercana estación de autobuses de Lakua desde la glorieta, mientras que para la salida se ha habilitado un carril.

Punto negro del tráfico

La zona donde se ha registrado este nuevo accidente, a pesar de haberse producido a una hora en la que no hay mucha circulación, es uno de los puntos negros del tráfico en la ciudad. El entorno de la glorieta de América Latina, por donde pasan el tranvía, el BEI y el resto del tráfico rodado, concentra buena parte de los choques que se producen en la capital. Solo la adyacente calle de Portal de Foronda contabilizó 23 choques a lo largo del último año.