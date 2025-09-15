500 alumnos alaveses recibirán clases teórico-prácticas para fomentar el uso de la bicicleta

La Diputación Foral de Álava ha puesto en marcha un proyecto piloto dirigido a 500 escolares de entre 11 y 13 años para fomentar el ... uso seguro de la bicicleta en el territorio. «Lo que queremos es proporcionar nociones básicas de seguridad vial y que sean conscientes de los beneficios que aporta el uso de este medio de transporte», ha explicado Patricia Pérez, directora de Movilidad y Transportes. Desde esta semana, 11 centros escolares de Amurrio, Salvatierra, Alegría-Dulantzi, Iruña de Oca, Laguardia, Oyón, Campezo, Murgia, Zuia y Ribera Baja. En Vitoria no, ya que consideran que «ya se hace por lo que hemos decidido centrarnos en el resto del territorio», ha sostenido Pérez.

Los alumnos, de entre 6º de Primaria y 1º de la ESO, recibirán clases teórico-prácticas en sus respectivos centros, primero con lecciones de seguridad vial que pondrán en práctica en los colegios, en los casos del alumnado de Primaria y Secundaria, en la medida de lo posible, será en la calle. «En el caso 1º de la ESO también incorporaremos un taller de mecánica -se les hará entrega de un kit de reparación- para que sepan resolver posibles incidencias en la bicicleta de manera sencilla», ha adelantado Pérez.

Récord en uso del transporte público

Esta iniciativa nace a raíz del comienzo de la nueva edición de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible que comienza mañana y se extenderá hasta el próximo lunes 22 de septiembre. Además, también dentro del programa se reconocerá por primera vez a las personas que más utilizan el transporte público en Álava, que en esta edición recayó en tres mujeres alavesas. Un año que se saldó con récord histórico. «Cerramos el año 2024 con más de 2.400.000 usos en el conjunto del sistema, datos que hemos seguido mejorando durante este año 2025, cierre del mes de julio, el acumulado nos da un incremento de un 13% con respecto al año anterior», ha afirmado Jon Nogales, diputado de Movilidad Sostenible. Para ello, se harán reparticiones de tres premios. En primer lugar, una bicicleta plegable valorada en 500 euros, en segundo, dos tarjetas BAT con saldo de 90 euros en cada una, y en tercero, una tarjeta BAT con saldo de 90 euros.

Como parte de la programación, se revalida la tradición de la gratuidad del transporte público con motivo del Día sin Coche, el 22 de septiembre. Nogales ha recordado que «es casi una tradición establecer la gratuidad del billete de Álava Bus y Transporte Comarcal este próximo lunes 22 de septiembre con motivo del Día sin Coches». Esta medida cumple ya 10 años.