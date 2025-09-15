El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jon Nogales, diputado de Movilidad Sostenible y Patricia Pérez, directora de Movilidad y Transportes posan junto a la bicicleta plegable, valorada en 500 euros, que recibirá la alavesa que más uso el transporte público el año pasado EC

500 alumnos alaveses recibirán clases teórico-prácticas para fomentar el uso de la bicicleta

El proyecto piloto está dirigido a escolares entre 11 y 13 años repartidos en 11 centros escolares del territorio

Jon Casanova

Vitoria

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:40

La Diputación Foral de Álava ha puesto en marcha un proyecto piloto dirigido a 500 escolares de entre 11 y 13 años para fomentar el ... uso seguro de la bicicleta en el territorio. «Lo que queremos es proporcionar nociones básicas de seguridad vial y que sean conscientes de los beneficios que aporta el uso de este medio de transporte», ha explicado Patricia Pérez, directora de Movilidad y Transportes. Desde esta semana, 11 centros escolares de Amurrio, Salvatierra, Alegría-Dulantzi, Iruña de Oca, Laguardia, Oyón, Campezo, Murgia, Zuia y Ribera Baja. En Vitoria no, ya que consideran que «ya se hace por lo que hemos decidido centrarnos en el resto del territorio», ha sostenido Pérez.

