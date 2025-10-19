El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La embrióloga Teresa Ganzabal junto a la jefa de la unidad Ainhoa Fernández de Romarategui. Rafa Gutiérrez

381 alavesas inician al año un tratamiento de reproducción asistida en Osakidetza

Crecen las mujeres solas o parejas homosexuales que recurren a este servicio en Txagorritxu y ya representan el 36% del total de pacientes

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:12

Comenta

La Unidad de Reproducción Humana Asistida (URHA) del HUA Txagorritxu atendió durante el pasado ejercicio 5.398 consultas de mujeres que no podían tener hijos, ... buscaban ser madres solteras o decidieron dar el paso de informarse sobre este tipo de tratamientos al encontrarse en una pareja homosexual. Entre todas ellas, 748 recurrieron por primera vez a este servicio, que funciona en Vitoria de manera integral desde 2020. Pero, al final, sólo 381 alavesas acabaron por iniciar una de estas técnicas para lograr el embarazo, ya sea por inseminación, la opción más sencilla, (147) o fecundación in vitro (234), una alternativa cada vez más habitual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista en Kuartango, la decimocuarta víctima de este año en las carreteras alavesas
  2. 2

    La odisea de aparcar en Txagorritxu se dispara a los 40 minutos en horas punta
  3. 3

    Un incendio en un bar obliga a desalojar un portal en los Arquillos de Vitoria
  4. 4

    El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA
  5. 5

    El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA
  6. 6 Una sidrería donde comer katxopo, chuleta y pizzas en Vitoria
  7. 7

    «Busco hacer reflexionar sobre la facilidad para levantar muros de nuestra sociedad»
  8. 8 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  9. 9 Muere un motorista en Kuartango, la decimocuarta víctima de este año en las carreteras alavesas
  10. 10 El sentido gesto de Howard con Galbiati tras otra dura derrota del Baskonia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 381 alavesas inician al año un tratamiento de reproducción asistida en Osakidetza

381 alavesas inician al año un tratamiento de reproducción asistida en Osakidetza