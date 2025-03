264 mayores esperan plaza para viviendas y centros de día municipales

El ritmo al que envejece la población vitoriana es muy superior a la velocidad con la que las administraciones disponen los recursos suficientes para la ... correcta atención de los mayores. En el reparto de competencias entre la Diputación y el Ayuntamiento, a este último le corresponde asistir a las personas de más de 65 años con grados de dependencia cero o uno. Es decir, lo suficientemente autónomos como para acudir a un centro de día (ahora denominados LAR) o residir en apartamentos tutelados y viviendas comunitarias municipales. Pues bien, las 529 plazas de estos tres recursos se han vuelto a quedar cortas un año más, pese a ir poco a poco 'in crescendo'. Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, en estos momentos 264 personas engrosan la lista de espera de estos diferentes centros.

Como el Ayuntamiento está inmerso en el proceso de convertir módulos que antes eran residenciales en viviendas comunitarias, un nuevo concepto de atención integral a este colectivo, las cifras fluctúan. Lo que sí se observa en los datos de los últimos años es un paulatino incremento de la demanda. Es decir, cada curso se suman a la cola entre seis y diez personas más, según los datos recopilados a través de la hemeroteca de este medio.

El grueso lo integran los demandantes de viviendas comunitarias, la mayoría de ellos con un grado de dependencia reconocido. La red municipal actual cuenta con plazas de este tipo en Aurora (34), Los Molinos (30) y San Prudencio (64). Están atendidas 108 personas y se reservan camas para urgencias sociales. La lista de espera es de 168 personas a las que se suman 42 que según el departamento de Políticas Sociales que dirige el peneuvista Lucho Royero han solicitado un «aplazamiento voluntario».

Al tratarse de una previsión a futuro, el Gobierno municipal PSE-PNV siempre les ha sacado de la lista de espera, cuestión que ha sido muy criticada por el grupo popular. «En su plan de atención les dice que son aptos para vivienda comunitaria y lo del aplazamiento voluntario no está regulado; muchos de ellos no es que no quieran la plaza es que acaban en residencias privadas», asegura la concejal del PP Marta Alaña.

La edil recuerda también que algunas de las personas atendidas pasar de un grado 1 de dependencia a los de mayor discapacidad, de los que en teoría se encarga la Diputación. «Donde tampoco hay sitio porque tienen saturadas su residencias».

Nuevos proyectos

.

Al margen de las viviendas tuteladas, el Ayuntamiento tiene su red de apartamentos tutelados, con un total de 218 pazas, que a fecha de finales de febrero estaban todos ocupados, salvo los reservados a emergencias. Son los de Beato Tomás de Zumárraga (37 plazas), Blas de Otero (35), Santa María de Olárizu (64), Bizia-Pablo Neruda (24) Ramiro de Maeztu (26) y San Antonio (32). Tienen una lista de espera de 25 personas.

También hay demanda no resuelta para los centros de día municipales, que ahora se llaman LAR. Vitoria cuenta con cinco de estos equipamientos abiertos de lunes a viernes y un sexto para fines de semana y respiro. Son los de Beato Tomás de Zumárraga (23 plazas), Blas de Otero (40), San Prudencio (40), San Prudencio fines de semana (10), Santa maría de Olárizu (30) y Renacimiento (40).

Este último LAR, el más reciente de todos, es curiosamente el que acumula la mayor cola. De las 28 personas que aguardan a entrar en uno de estos centros, 23 quieren sólo aquí, el único que permite ir sólo de mañana o sólo de tarde.

El equipo de Royero tiene en cartera la apertura de un nuevo centro de día en Zaramaga con 60 plazas en dos turnos (como el de Renacimiento) que abrirá en verano y una vivienda comunitaria en Salburua para entre 10 y 14 personas, que aún no está licitada.

«La demanda nunca va a ir a menos; hay que hacer una planificación de recursos muy seria y a largo plazo», reclama Alaña.