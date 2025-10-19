2.000 vitorianos se vuelcan en la carrera rosa contra el cáncer de mama

El cáncer de mama afecta cada año a alrededor de un centenar de mujeres en Álava. En las dos últimas décadas, las pacientes que atraviesan ... esta enfermedad han ido en aumento, pero la inversión en programas de cribado han permitido que la detección se realice cada vez de forma más precoz, del tal forma que cada avance en investigación ha contribuido a mejorar la calidad de vida de estas personas. Así, con la intención de recaudar fondos para esa labor y apoyar a todas las alavesas a las que les está tocando (o les tocará vivir) esta epidemia, 2.000 vitorianos han partido este domingo desde el Paseo Cervantes de Vitoria en la carrera solidaria de cinco kilómetros organizada por Asamma, la Asociación Alavesa de Mujeres con Cáncer de Mama y/o Ginecológico.

El 75% de las velocistas han sido mujeres. «Cuando te toca la enfermedad le das más importancia a venir a estas cosas y no faltas ningún año. El apoyo es esencial», han comentando minutos antes de salir las hermanas Mónica, Idoia y Ana Ramos. Y es que la mayoría de las participantes han competido o andado con un nombre en la cabeza. «Tenemos una conocida que este año está sufriendo cáncer de mama y hemos visto lo importante que es acompañarla y, sobre todo, que haya recursos sanitarios para atenderla a ella y a todas las afectadas», han apuntado en la misma línea Marta Silva y Jennifer Cohelo.

Por su parte, la presidenta de Asamma, Marisol Díaz de Cerio, se ha mostrado exultante ante la gran marea rosa: «Gracias por haber venido a acompañarnos en este día. Esta carrera es más especial que ninguna porque la asociación cumple 35 años así que hay que salir con más fuerza. En este tiempo hemos podido conseguir aportar un dinero para la investigación y, si no es por eso, no estaríamos como estamos», reivindicó.

En este sentido, desde Asamma, se muestran orgullosas de haber conseguido, por ejemplo, que Osakidetza financie el Oncotype, prueba que ayuda a determinar el riesgo de recurrencia del cáncer de mama y el beneficio potencial de la quimioterapia en cada paciente y, también, de que se haya logrado la micropigmentación de la aureola para las pacientes mastectomizadas. Los retos a futuros los marcan, así, en ampliar sus servicios y dar un mayor impulso a la concienciación social. «Juntas somos más fuertes y el apoyo muto puede marcar una gran diferencia en la vida de quienes enfrentan el cáncer», han subrayado desde la organización.