Blanca Castillo

2.000 vitorianos se vuelcan en la carrera rosa contra el cáncer de mama

El 75% de las participantes en la marcha solidaria han sido mujeres. «Cuando te tocan casos cercanos, le das más importancia al apoyo de estas iniciativas», han subrayado las velocistas

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:04

El cáncer de mama afecta cada año a alrededor de un centenar de mujeres en Álava. En las dos últimas décadas, las pacientes que atraviesan ... esta enfermedad han ido en aumento, pero la inversión en programas de cribado han permitido que la detección se realice cada vez de forma más precoz, del tal forma que cada avance en investigación ha contribuido a mejorar la calidad de vida de estas personas. Así, con la intención de recaudar fondos para esa labor y apoyar a todas las alavesas a las que les está tocando (o les tocará vivir) esta epidemia, 2.000 vitorianos han partido este domingo desde el Paseo Cervantes de Vitoria en la carrera solidaria de cinco kilómetros organizada por Asamma, la Asociación Alavesa de Mujeres con Cáncer de Mama y/o Ginecológico.

