200 alaveses declaran operaciones con criptomonedas por valor de 1,9 millones

Ni en el punto álgido del bitcoin, el negocio de las criptomonedas sale a cuenta a todos los alaveses. Al menos, a los que han ... informado de sus operaciones a la Hacienda foral. 200 contribuyentes proporcionaron al fisco alavés datos sobre sus compraventas de monedas virtuales en 2024. Así se desprende de la información trasladada por el departamento que dirige Itziar Gonzalo (PNV) a las Juntas Generales a petición de EH Bildu.

En una respuesta legislativa a la coalición abertzale, la administración detalla que dos centenares de personas aportaron cifras sobre pérdidas o ganancias con criptoactivos en la declaración de la Renta del pasado año. De ellos, 159 refirieron beneficios por un montante total de 1,63 millones en las transmisiones de sus monedas virtuales. Sin embargo, no todo fueron alegrías: a 41 alaveses el negocio les salió a perder, con un 'roto' de 241.000 euros. Es decir, uno de cada cinco se toparon con números rojos por sus inversiones, mientras que los otros cuatro sacaron dinero del mercado 'cripto'.

El resultado, no obstante, fue mucho mejor que en 2023, cuando las criptomonedas, sin Donald Trump en la Casa Blanca, no cotizaban al alza. En ese ejercicio, fueron 67 los contribuyentes que aportaron información sobre transacciones con este tipo de activos. De ellos, 38 ganaron 167.000 euros y 29 perdieron 107.000.

Los datos, no obstante, quedan lejos de lo que en teoría atesoran los alaveses. Según la Encuesta de Competencias Financieras del Banco de España, el 3,97% de los vascos tiene criptomonedas en propiedad. La extrapolación deja la cifra global en 74.000 personas en la comunidad autónoma y, de arrastrarla al ámbito territorial, más de 7.500 alaveses contarían, a priori, con dinero invertido en estas monedas digitales.

Expertos consultados por este periódico subrayan que, pese a todo, es difícil encontrar a personas que tengan más de 50.000 euros y lo hayan invertido fuera de las plataformas ya registradas ante el Banco de España. En ese listado de referencia se incluyen 130 entidades.

14 casos en 2025

No obstante, no hay que olvidar que fue precisamente en el territorio donde dio arranque una gran operación de la Guardia Civil para desmantelar una estafa mundial de criptomonedas. Quien dio la voz de alarma fue un alavés que acudió a la sede del instituto armado en Sansomendi para denunciar un timo mediante el que le habían sustraído 35.000 euros.

El control de las monedas digitales está entre los pilares de la Diputación de Álava en su plan de lucha contra el fraude fiscal. Un objetivo para el que se emplea software para descubrir a través de 'big data' e inteligencia artificial patrones de elusión tributaria. A lo largo de 2025 se han comprobado los ingresos de un total de 14 contribuyentes, aunque de momento sólo han concluido las actuaciones sobre tres alaveses que han ganado 212.034 euros. Los otros once casos están todavía en fase de análisis, sin datos hasta la fecha según lo reportado a las Juntas.