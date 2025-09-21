130 coches VTC circulan ya por Álava frente al retroceso del taxi

Las licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) se expanden en Álava. Estos permisos han registrado un incremento de cerca del 20% en los ... últimos seis años y alcanzan actualmente un total de 130. La cifra, recogida en las estadísticas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con fecha del pasado 1 de septiembre, refleja una subida de 21 nuevas autorizaciones con respecto a las 109 que se contabilizaban en 2019. Un ascenso de cerca de un 20% en seis cursos.

Pese a esta escalada, hay que recordar que las licencias en la provincia no corresponden a las grandes plataformas como Uber o Cabify. Estas multinacionales que han puesto en pie de guerra al sector del taxi no han conseguido aún irrumpir en el territorio. Los VTC existentes se adscriben a otro tipo de compañías locales, algunas de taxis 'premium', que dan ese servicio 'a la carta' por ejemplo a empresarios.

En su contexto. 29,78. euros es el coste de la tasa vigente que hay que pagar en Álava para tramitar la solicitud de una licencia de Vehículo de Transporte con Conductor.

Al corriente del pago de impuestos. La documentación que se debe aportar para solicitar una licencia incluye el justificante de pago de la tasa y otras acreditaciones. También se requiere estar al corriente de las obligaciones tributarias.

Más VTC frente al descenso de taxis. 109 es la cifra de licencias de VTC con las que contaba Álava en 2019. En seis años ha crecido hasta 130. Por contra, las licencias de taxi ascienden actualmente a 234, por debajo de las más de 240 de 2019.

Sin embargo, el ascenso de estos servicios se da en un contexto de resoluciones judiciales contra las medidas emprendidas por las administraciones públicas para poner coto a las multinacionales. Esa especie de barrera que durante años se ha establecido en los despachos para evitar la proliferación de las VTC se ha venido abajo, en gran medida a raíz de una serie de sentencias judiciales favorables a las grandes plataformas digitales que dominan este tipo de transporte.

Después de las diferentes anulaciones ordenadas por los tribunales, la expedición de licencias del 'tipo Uber' se rige ahora por unos requisitos establecidos por una ley general para la ordenación del Transporte (LOTT) que se promulgó en 1987 y que se actualizó en 2013, un año antes de la llegada a España de estas compañías. Con posterioridad, el Gobierno de Pedro Sánchez sacó un decreto complementario para intentar poner coto a las VTC. Fue el conocido como 'decreto Ábalos', firmado por el exministro socialista del mismo nombre y que está siendo investigado por corrupción. Pero esta norma ha quedado superada.

Así, en la práctica, no hay ya barrera alguna, más allá del propio mercado, para que estas grandes empresas se implanten el territorio. Esto se refleja, sin ir más lejos, en las estadísticas de la vecina provincia de Bizkaia, donde se han concedido 26 licencias en tan solo tres meses.

¿Cómo está el sector en Álava? El número de licencias VTC ha permanecido sin apenas variaciones en los últimos cursos, con 109 permisos en 2019. Desde 2021 hasta noviembre de 2024, la Diputación –administración encargada de expedir los permisos– recibió una avalancha de 1.096 solicitudes para operar en la provincia, aunque de ellas, solamente autorizó una, que fue revocada por incumplimiento legal. Otras 946 fueron retiradas por los propios solicitantes, mientras 112 fueron denegadas mayoritariamente por no cumplir con los requisitos legales. 5 solicitudes fueron canceladas por errores en la tramitación.

A fecha de noviembre de 2024, 33 solicitudes estaban en estudio por parte de la Diputación. Consultada sobre las cifras actuales, la institución foral no ha aportado las definitivas. Mientras, la expansión de las licencias VTC en el territorio la corroboran desde la Asociación Alavesa del Taxi (Alatax). Una tendencia que se produce mientras el sector tradicional sigue estancado e incluso a la baja. De las más de 240 licencias de taxi existentes en Álava hace más de un lustro, el número ha bajado a 234, según la última actualización del Ministerio de Transportes.

Seguros más caros y piratas

Los conductores de este servicio público se sumaron el pasado enero a una gran manifestación nacional para protestar por el incremento de precios de las pólizas de los seguros y denunciar que las aseguradoras aplican criterios de equiparación con la siniestralidad de las VTC que terminan en «elevados costes» al calcular sus pólizas.

No son sus únicos 'competidores'. Taxis piratas han desembarcado en Vitoria, según desveló este periódico. Carecen de placa, no cotizan ni figuran en ningún sistema oficial y se anuncian en redes sociales, chats.