Programa de fiestas de Sestao 2018: San Pedro Jaiak

Programa de fiestas de San Pedro 2018 en Sestao, con los horarios y actividades de cada día.

21 JUNIO (jueves)

CAMPEONATO POPULAR DE PELOTA A MANO GOXUA. Clasificatorias, en el Frontón Municipal de Las Llanas.

19:00 TALLERES DE GRAFITIS de SAN MIGUEL SKAUT TALDEA y EMARI SESTAOKO TALDE FEMINISTA, en la Plaza del Kasko.

20:30 ESPECTÁCULO DE HUMOR Y TRANSFORMISMO con ASIER BILBAO y YOGURIHNA BOROVA acompañados de cantante y transformista, en el Patio de Los Hermanos. * espectáculo recomendado para público joven y adulto.

21:00 DJS «MOVE TO THE FUTURE», contará con la actuación de los disck jockeys de Sestao DJ BLASTER (Imanol Soto) y DJ NOG (Adrián Gil), acompañados por las cantantes SUN (Sandra) y AINARA Bermejo y el Drummer DJ MAELXTROM, con un show único en europa, todo con animación y lluvia de color, en la Plaza del Kasko.

22 JUNIO (viernes)

APERTURA TXOSNAS, en el aparcamiento de Antonio Trueba. APERTURA DEL FERIAL, en el aparcamiento de Las Canteras.

Mañana, CURSO DE DEFENSA PERSONAL en el Polideportivo de La Benedicta.

11:00 PASEO FESTIVO con las Personas Mayores de las Residencias de Sestao por el recinto festivo, organizado por la Fundación Integrando en colaboración con el Departamento de Acción Social y Personas Mayores de Sestao.

17:00 III FESTIVAL DE DANZA MODERNA ESCOLAR, en el Polideportivo de Las Llanas.

17:30 a 19:30 TALLERES DEL GAZTELEKU para todos los públicos, organizados por el Gazteleku, en la Plaza del Kasko.

18:00 XXXII CUADRANGULAR MARGEN IZQUIERDA SUB 18 y XXXVI CUADRANGULAR ABSOLUTO DE AJEDREZ, en la Plaza del Kasko.

18:00 FINALES DEL TORNEO DE LA ESCUELA DE PELOTA, en el Frontón Municipal de Las Llanas.

19:30 CONCIERTO FOLK TRADICIONAL con ZUENTZAT, grupo de Sestao con 35 voces, piano, percusión, bajo, violín, flauta, txalaparta y 2 dantzaris, en el Patio Los Hermanos.

23:00 CONCIERTO FOLK con LUAR NA LUBRE, una de las bandas de referencia de la música folk de nuestro país que presentarán en Sestao su gira celebración XXX aniversario, en la que además de sus grandes clásicos, descubriremos su nuevo trabajo discográfico, dedicado a la provincia de Ourense y en especial a la Ribeira Sacra, que verá la luz en el mes de mayo. El grupo está compuesto por Bieito Romero (gaitas, acordeón, zanfoña), Belén Tajes (voz), Patxi Bermúdez (bodhran, tambor, djembé), Antía Ameixeiras (violín), Pedro Valero (guitarra acústica), Xavier Ferreiro (percusión latina, efectos) y X. Cerqueiro (flautas). En la Plaza del Kasko

23 JUNIO (sábado)

VÍSPERA DE SAN JUAN

Mañana y tarde, TORNEO BALONMANO PLAYA. Senior masculino y femenino, en las Isntalaciones de Galindo.

12:00 XXII CONCURSO DE RANA INFANTIL y JUVENIL, en la Plaza del Kasko

14:30 XII COMIDA de Jubilados y Jubiladas, Viudas y Pensionistas, en el Frontón de Las Llanas.

17:30 BAILABLES con la Orquesta DANTZA ALAI, grupo mixto de cuatro componentes de la Margen Izquierda que lleva más de 30 años tocando en plazas, barrios, verbenas camp y txitxarrillos, con un amplio repertorio, muy bailable y divertido y un amplio conocimiento en el mundo de la música. En el Patio de Los Hermanos.

18:00 EXHIBICIÓN FIN DE CURSO DE PATINAJE en el Polideportivo de La Benedicta.

18:00 X BANDERA DE REMO VETERANOS DE SESTAO. Al finalizar la regata, la gente que quiera, se podrá subir a la trainera para conocerla de cerca. Organiza el Club de Remo de Veteranos de Sestao, en la Dársena de La Benedicta.

18:30 SAN JUAN KANTAK DE URDIAIN, organizado por Eusko Lorak, en las Plazas del Orfeón, Conde Balmaseda, San Pedro y el Kasko.

19:15 BAJADA DE INICIO DE FIESTAS, desde la Cruz de Kueto hasta el Ayuntamiento

20:00 Baile de Ibaitxu junto a los Gigantes y Cabezudos y AURRESKU DE HONOR a cargo de EUSKO LORAK, delante del Ayuntamiento. · PREGÓN de FIESTAS a cargo de la Asociación de Jubilados y Jubiladas, Viudas y Pensionistas de Sestao, desde el Balcón del Ayuntamiento. · TXUPINAZO Y TRONADA AÉREA, desde los jardines del Ayuntamiento.

21:30 TXOKOLATADA organizada por la Asociación de Vecinos y Vecinas de Markonzaga, en la Calle Alonso Ercilla.

22:00 SOKADANTZA DE SAN JUAN, organizado por Salleko, en la trasera del Cementerio.

22:30 HOGUERA DE SAN JUAN con la colaboración de Protección Civil de Sestao, en la trasera del Cementerio

23:00 ESPECTÁCULO DE FUEGO de CORREFOCS, de Alonso Ercilla a la Plaza del Kasko. AVISO: Para participar en este espectáculo, basado en la pirotecnia, se recomienda a todas las personas participantes e incluso a las que estén situadas cerca de la pirotecnia instalada en el recorrido, el uso de ropa vaquera, de manga y para larga, camisetas viejas, gorra y si se colocan junto al personal que lleva la pirotecnia, usar gafas o medidas de protección en los ojos.

23:30 PASACALLES con la Fanfarria EL DESPISTE de Sestao por las calles peatonales del municipio.

24:00 CONCIERTO ROCK con KAOTIKO que presentan «Sindicato del crimen» el noveno trabajo discográfico de este grupo de Agurain. Un disco rápido, contundente y apabullante, con canciones en castellano y euskera que enganchan poco a poco, con ritmos variados y enriquecedores y letras con mucha preocupación social, de rabiosa actualidad, viscerales, llenas de inconformismo y con identidad propia (la banca, los niños soldados, el abuso de sustancias ilegales,…). En la Plaza del Kasko.

24 JUNIO (domingo)

DÍA DE SAN JUAN

Mañana CAMPEONATO COMARCAL DE PALETA. Clasificatorias, en el Frontón de Las Llanas.

Mañana GRAN PREMIO SAN PEDRO DE PETANCA, en las Instalaciones de Jauregibeitia.

10:30 EXHIBICIÓN DE KARATE KWON SHAOLIN, en el Polideportivo de La Benedicta.

10:00/11:30 Inscripciones para el Iº CONCURSO SUKALKI de SAN JUAN. La cazuela debe elaborarse dentro del recinto del concurso, no se permite el uso de olla a presión o de cocina rápida y los ingredientes serán: carne de vacuno (falda, zancarrón o aguja), patatas, pimiento choricero, cebollas, zanahorias, tomates, ajos, aceite de oliva y vino blanco, 13:30/14:00 Presentación de Cazuelas, con un contenido mínimo de 6 raciones, 15:00 Entrega de Premios y Comida Popular. 1º premio 175 € y txapela, 2º premio 125 € y trofeo, 3º premio 100 € y trofeo, 4º premio 75 €, 5º premio 50 €, 6º premio 25 € y 7º premio 15 €uros. El jurado puntuará las cazuelas valorando la presentación con un máximo de 5 puntos, el sabor con un máximo de 10 puntos y el punto de cocinado con un máximo de 10. El hecho de participar implica la aceptación total de las bases. Lugar:Plaza del Kasko.

19:00 VELADA DE BOXEO en el Frontón de Las Llanas.

19:00 PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS. De la Cruz de Kueto a Los Hermanos

20:30 CONCIERTO GOSPEL a cargo de THE UPPER ROOM grupo donostiarra en formato septeto que cuenta con 2 voces masculinas y 2 femeninas y 3 instrumentistas, que presentan un divertido y participativo espectáculo en torno a la música gospel, con temas propios, así como lo clásicos de este género en euskera y en inglés. El en el Patio de Los Hermanos.

22:00 BANDA TRIBUTO ABBA con el grupo ABBA REVIVAL creado en 2005 y compuesto por 4 excelentes cantantes que proceden de las mejores formaciones musicales de Cataluña, que ostentan un reconocido prestigio profesional y recrean fielmente, encima del escenario, el show de Abba, la banda más representativa de la música disco de los años 70 y 80. Harán un repaso por todos los éxitos de la l e g e n d a r i a f o r m a c i ó n , con sonido p r e g ra b a d o pero cantando en riguroso directo. En la Plaza del Kasko.

22:30 DOS TOROS DE FUEGO, en Alameda Las Llanas. AVISO: Para participar en este espectáculo, basado en la pirotecnia, se recomienda a todas las personas participantes, el uso de ropa vaquera, de manga y para larga, camisetas viejas y gorra. La gente que no quiera participar en estos actos, es aconsejable que no estén situadas en la zona donde transcurre el recorrido del Toro de Fuego.

25 JUNIO (lunes)

11:00 PARQUE INFANTIL de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Ludoteca hinchable con un castillo en su interior y juegos de psicomotricidad y 2 castillos hinchables infantiles en la Plaza del Kasko y Castilllo hinchable grande Jumpilandia, hinchable Conejo y Karts a pedales en el Patio de Los Hermanos.

16:30 EXHIBICIÓN DE NATACIÓN SINCRONIZADA en el Polideportivo Las Llanas.

17:30 FESTIVAL DE DANZAS a cargo de EUSKO LORAK, organizado por el Área Psicosocial, en la planta baja de la Residencia Albiz/Santiago Llanos. 18:00 CINE. Proyección de la película «PRIDE», con entrada gratuita y no recomendada para menores de 7 años. Organizada por el Área de Igualdad, en el Salón de la Escuela de Música.

19:00 PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS de la Cruz de Kueto a Los Hermanos.

19:30 VERBENA INFANTIL en euskera «Kili Kili Punk», formación compuesta por 5 músicos del grupo SUGAR y un actor-animador de la compañía de teatro AMEZTU, con música en directo y un sin fin de coreografías, en la Plaza San Pedro.

19:45 CONCIERTO FOLK con los grupo de Sestao GAITARAXIA, joven agrupación musical con un estilo regional y étnico que interpreta tanto músicas populares de tradición oral, como músicas y géneros estructurados, constituida por Diego Andrés (gaita y percusión), NoeliaPedrosa (percusión) y Ester Hernández (violín y percusión) y el grupo FOLKETAN formación de música tradicional que interpretan música vasca, gallega y celta, formado por Luis Zulueta (guitarra acústica y voz), Nerea García (violín), Ramiro Lamas (guitarra acústica y eléctrica y voz), Javier Ortiz de Zárate (alboka, zarrabete, ttun-ttun,... y voz), Gorka Agirregabiria (bajo y pandero), Xurxo Gago (Batería y percusiones), Fernando Baños (Txistu y txirula), Aitor Gorostiza (pandero, txirula, flauta,…), Julen Murga (acordeón) en Patio de Los Hermanos.

21:30 CONCIERTO ROCK LOCAL con Los Cojones, grupo formado en 1.994 con músicos de la Margen Izquierda y un estilo rockero con toques heavys y punkys que giró por toda euskadi acompañando a grupos como Platero y tu y Doctor Deseo y que ahora presentan su cuarto álbum «Seguimos luchando» de estilo más heavy rock. In Thousand Lakes se formaron en Bilbao en 1.995 como banda de Death Metal melódico y tras nuevas incorporaciones presentan su nuevo álbum «Age of Decay», una muestra de influencias que van desde el Death Metal de corte europeo, pasando por el Heavy Metal o el Trash Metal progresivo. The Name banda que se reivindica como uno de los grupos más en forma de la escena metalera vizcaína y que presentan su nuevo trabajo «Momentos», disco que desborda e n e r g í a , melodía, p a s i ó n y técnica. En la Plaza del Kasko.

22:30 DOS TOROS DE FUEGO en Alameda Las Llanas * Recordar que para participar en este espectáculo, basado en la pirotecnia, se recomienda a todas las personas participantes, el uso de ropa vaquera, de manga y para larga, camisetas viejas y gorra.

26 JUNIO (martes)

11:00 PARQUE INFANTIL de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Ludoteca hinchable con un castillo en su interior y juegos de psicomotricidad, hinchable multiobstáculos Wype-Out e hinchable mediano en la Plaza del Kasko y Aparatos especiales de agua: Hinchable grande Tobogań de agua, hinchable infantil Tobogán de agua e hinchable con Barcas a pedales (traer traje de baño, chancletas y toalla) en el Patio de Los Hermanos. Tarde FESTIVAL DE FRONTENIS, en el Frontón de Las Llanas.

17:00 BAILE - TXITXARRILLO, organizado por el Área Psicosocial, en la planta baja de la Residencia Albiz/Santiago Llanos.

18.00 SIMULTÁNEAS DE AJEDREZ con Mario Gómez, en la Plaza del Kasko.

19:00 PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS de la Cruz de Kueto a Los Hermanos.

19:30 TEATRO FAMILIAR con GANSO & CÍA que presenta su nueva obra de calle «Bapo Royal», un juego donde están prohibidas la cordura y la normalidad, con un rey lunático y un trovador singular dentro de su pequeño territorio donde reina la excentricidad. !Que suenen las trompetas, ondeen las banderolas y que de comienzo al festejo¡, en la Plaza San Pedro.

20:00 XX CONCIERTOS CORALES DE SAN PEDRO, CORAL DE SESTAO y ORFEÓN DE SESTAO en el Salón de la Escuela de Música.

20:30 MÚSICA LATINOAMERICANA con el grupo YAKAMBU una agrupación formada por 3 mujeres y 3 hombres que se presenta en formato clásico como quinteto de cuerda con acompañamiento de piano y un amplio set de percusión latina, que interpretarán temas de diferentes géneros del repertorio latino-americano, basados en ritmos como el bolero, el son cubano o el tango. En el Patio de Los Hermanos.

21:00 ROMERÍA POPULAR con HEMEN GATTUN TALDEA, agrupación de trikitixas, panderos, teclado y batería, que interpreta temas típicos de romería: arin-arin, vals, fandango y temas populares en una formación compuesta por 4 chicas que nos animarán a bailar durante 2 horas, en la Plaza del Kasko.

22:30 DOS TOROS DE FUEGO, en Alameda Las Llanas. * Recordar que para participar en este espectáculo, basado en la pirotecnia, se recomienda a todas las personas participantes, el uso de ropa vaquera, de manga y para larga, camisetas viejas y gorra.

27 JUNIO (miércoles)

11:00 PARQUE INFANTIL de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Ludoteca hinchable con un castillo en su interior, hinchable

grande Savana y Juegos en familia en la Plaza del Kasko y Castilllo hinchable especial Arca de Noé, 4 camas elásticas, 4 Video Consolas de 32» y 2 simuladores de coches fórmula 1 en el Patio de Los Hermanos.

17:00 ACTUACIÓN de la CORAL SAUDADE, organizado por el Área Psicosocial, en la planta baja de la Residencia Albiz/ Santiago Llanos.

19:00 CAMPEONATO COMARCAL DE PALETA. Semifinales, en el Frontón de Las Llanas.

19:00 PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS, de Cruz de Kueto a Los Hermanos.

19:30 TALLERES INFANTILES de SAN MIGUEL SKAUT TALDEA y EMARI SESTAOKO TALDE FEMINISTA, en la Plaza San Pedro.

20:00 XX CONCIERTOS CORALES DE SAN PEDRO, CORAL ALAITASUNA y CORAL BABCOCK en el Salón de la Escuela de Música.

20:30 CONCIERTO BILBAINADAS con LOS CHIMBEROS grupo músico-vocal que surge en Bilbao en 1.939 y que tras numerosas formacionesa lo largo de los años, en el 2.000 varios descendientes de aquellos míticos Chimberos deciden refundar el grupo para llevar el nombre de Bilbao por el mundo, haciendo gala de ese buen humor bilbaíno, rescatando del olvido aquellas canciones que alegraron tantas veces las tabernas y los teatros, canciones vascas y música popular en general. En el Patio de Los Hermanos

22:00 BANDA TRIBUTO A LUZ CASAL con A TODA LUZ, formación dirigida por Javier Estella, compuestapor 4 músicos y la cantante Nelly Anglada, que interpretará las grandes canciones de la artista Luz Casal. Un viaje musical por los grandes temas de la cantante gallega, como «Entre mis recuerdos» o «Piensa en mi», entre otros, desde sus comienzos hasta la actualidad, en la Plaza del Kasko.

22:30 DOS TOROS DE FUEGO, en Alameda Las Llanas. * Recordar que para participar en este espectáculo, basado en la pirotecnia, se recomienda a todas las personas participantes, el uso de ropa vaquera, de manga y para larga, camisetas viejas y gorra.

28 JUNIO (jueves)

DÍA DEL ORGULLO LGTBI

11:00 PARQUE INFANTIL de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Ludoteca hinchable con un castillo en su interior, hinchable grande Humor y aparato especial Barredora en la Plaza del Kasko y Aparatos especiales de agua: Hinchable grande Tobogań de agua, hinchable infantil Tobogán de agua (traer traje baño, chancletas y toalla)y Futbolín Humano en el Patio Los Hermanos

12:00 CONCENTRACIÓN por los derechos de las personas LGTBI, organizada por elÁrea de Igualdad en el Ayuntamiento. Tarde FINALES DEL TORNEO DE TENIS DE SAN PEDRO, en el Polideportivo de La Benedicta.

19:00 CAMPEONATO POPULAR DE PELOTA A MANO GOXUA. Finaless, en el Frontón de Las Llanas.

19:00 PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS, del Cementerio a Los Hermanos.

19:30 TRIKI - POTEO FEMINISTA, organizado por EMARI Sestaoko Talde Feminista, desde el Kasko hasta el recinto de Txosnas.

20:00 XX CONCIERTOS CORALES DE SAN PEDRO CORAL SAUDADE, CORAL AMATZA y CORO SAN FERNANDO en el Salón de la Escuela de Música.

20:30 CONCIERTO LÍRICO-POP con el grupo DISEI OPERA BAND, grupo mixto procedente de Navarra formado por 3 grandes voces de tenor y 2 de soprano, acompañados por violín, guitarra clásica y acordeón que nos ofrecerán un concierto de estilo lírico con temas reinventados e interpretados de manera magistral, abarcando un amplioabanico de artistas, como Luciano Pavaroti, Camilo Sexto, Montserrat Caballé, Nino Bravo, Ana Belén, Mocedades, Paloma San Basilio,... En el Patio de Los Hermanos.

22:00 CONCIERTO EUSKALDÚN con el grupo de SKA JAMAICANO AKATZ, formado a finales de 1.992 en la localidad costera de Bakio y asentados en Bilbao, llevan más de 25 años sin parar, con un repertorio propio, un sonido particular y melodías que mantiene viva la llama del caribe, pero que con el paso del tiempo y las influencias de otras latitudes y culturas ( jazz, swing, latin, brazil,…), han ido evolucionando hasta llegar a «Vuelta y vuelta» su cuarto disco que viene cargado de sonidos jamaicanos puristas mediante, ska, reggae... y rocsteady. En la Plaza del Kasko.

22:30 TRES TOROS DE FUEGO, en AlamedaLas Llanas. *Recordar que para participar en este espectáculo, basado en la pirotecnia, se recomienda a todas las personas participantes, el uso de ropa vaquera, de manga y para larga, camisetas viejas y gorra.

29 JUNIO (viernes)

SAN PEDRO PATRÓN DE SESTAO

12:00 VISITA A LA RESIDENCIA MUNICIPAL de una representación municipal, junto a las y los pregoneros y un grupo de música, para celebrar las Fiestas de San Pedro.

12:00 PASACALLES ALARDE TXIKI desde la Cruz de Kueto a la Plaza del Kasko.

12:30 DANZAS TXIKIS: Eusko Lorak, Salleko, Arriskugarri y Triana, en la Plazadel Kasko.

19:00 PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS, del Cementerio a Los Hermanos.

19:30 TALLERES DE INFANTILES de EUSKAI SKAUT TALDEA y EMARI SESTAOKO TALDE FEMINISTA, en la Plaza San Pedro.

19:30 COMBATES DE MUAYTHAI que contarán con un Campeonato de Europa Masculino y otro Femenino, en el Frontón de Las Llanas.

19:30 XXXII MUESTRA DE FOLKLORE DE SALLEKO. Comienza la muestra con el grupo organizador SALLEKO DANTZA ETA TXISTU de Sestao y el grupo SANBLAS DE LA MONTAÑA deCantabria, en el Patio de Los Hermanos.

22:30 TRES TOROS DE FUEGO, en Alameda Las Llanas. * Recordar que para participar en este espectáculo, basado en la pirotecnia, se recomienda a todas las personas participantes, el uso de ropa vaquera, de manga y para larga, camisetas viejas y gorra.

23:00 CONCIERTO POP con FÓRMULA V «50 ANIVERSARIO (1968-2018)» uno de los grupos de la época de los 70 que más canciones de éxito ha tenido en la historia del Pop en el país y que ha conseguido que el mayor número de sus canciones hayan pasado de generaciónen generación: «Eva María», «Tengo tu amor», «La Fiesta de Blas», «Cenicienta»; «Vacaciones de verano», «Busca un amor», «Cuéntame», «Ahora se que me quieres»… Su trayectoria ha dejado unos números casi astronómicos, con más de 3.000.000 de discos vendidos, 10 discos de Oro, 10 discos nº 1 en españa y 10 discos nº 1 en hispanoamérica. En la Plaza del Kasko.

30 JUNIO (sábado)

9:00 86º CONCURSO PÁJAROS CANTORES con Jonás un año más al frente, enlas Campas de Santa María.

11:00 FINALES DEL TORNEO COMARCALDE PALETA, en el Frontón de Las Llanas.

12:00 XXX CONCURSO DE RANA para PERSONAS ADULTAS, en Plaza del Kasko.

12:00 III GIGANTADA, que este año contará con la presencia de las Comparsasde Gigantes: »Laguntasuna» de Barakaldo, «Danetarako danok» de Trapagaran, «Beti Jai» de Basauri y «Birakari ErraldoiKonpartsa» de Sestao. Pasacalles y concentración final en la Plaza del Kasko.

18:00 XVII BANDERA A.C.T. DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE SESTAO y BANDERA DE TRAINERAS FEMENINA, en la Dársena de La Benedicta.

18:00 FESTIVAL DE PELOTA A MANO AFICIONADOS Y AFICIONADAS, en el Frontón de Las Llanas.

19:00 PASACALLES GIGANTES y CABEZUDOS, del Cementerio a los Hermanos.

19:30 XXXII MUESTRA DE FOLKLORE DE SALLEKO con los grupos PALAS DO REI de Lugo y VOCES Y ESPARTO de Cuenca, en el Patio de Los Hermanos.

22:30 TRES TOROS DE FUEGO, en Alameda Las Llanas. * Recordar que para participar en este espectáculo, basado en la pirotecnia, se recomienda a todas las personas participantes, el uso de ropa vaquera, de manga y para larga, camisetas viejas y gorra.

23:00 CONCIERTO POP-ROCK con LA OREJA DE VANGOGH, grupo musical originario de San Sebastián con una larga trayectoria en el mundo de la música ya que comenzóformalmente en 1.996 formada por Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín, Haritz Garde y la vocalista Amaia Montero que, tras abandonar el grupo en 2.007 para iniciar su carrera como solista, fue sustituida por Leire Martínez. La fama de este grupo se extiende por Latinoamerica, Estados Unidos o países europeos como Francia o Italia. Aunque es una banda de género pop-rock, esta formación donostiarra ha tocado géneros tan variados como la ranchera, la bossa nova, la música electrónica, el dance o el rock. En la Plaza del Kasko.

23:30 PASACALLES con la Fanfarria EL DESPISTE de Sestao y EL POSTÍN de Miranda de Ebro por las calles peatonales del municipio.

1 JULIO (domingo)

Mañana CAMPEONATO CIRCUITO VASCO DE PADEL SURF, en la Dársena de La Benedicta.

11:00FESTIVAL DE PALA PROFESIONAL, con la participación de los mejores especialistas mundiales, en el Frontón de Las Llanas.

19:00 PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS del Cementerio a los Hermanos

19:30 XXXII MUESTRA DE FOLKLORE DE SALLEKO con el grupo CONTRADANZA de Logroño y el BALLET ARAGONÉS BALUARTE de Zaragoza, en elPatio de Los Hermanos

22:00 VERBENA-ESPECTÁCULO con la ORQUESTA LA PASSARELA de la Rioja, consolidada como una de las orquestas de reconocido prestigio entre los y las profesionales del espectáculo, avalada por su larga trayectoria profesional, más de 25 años en los escenarios. Traerá un amplio repertorio actualizado que sigue las últimas tendencias musicales, con un equipo artístico y técnico de primera que garantiza el éxito. En la Plaza del Kasko.

22:30 TRES TOROS DE FUEGO, en Alameda Las Llanas. * Recordar que para participar en este espectáculo, basado en la pirotecnia, se recomienda a todas las personas participantes, el uso de ropa vaquera, de manga y para larga, camisetas viejas y gorra.

24:00 TRACAFIN DE FIESTAS, en los Jardines del Ayuntamiento. * La gente que no quiera participar en este acto, es aconsejable que no esté situada en la zona donde se dispara la traca pirotécnica y que respeten las indicacionesde Protección Civil y Policía Local.

PROGRAMA DE KUADRILLAS:

Viernes 22 de junio: 20:00h. PREGÓN CUADRILLAS desde el Balcón de la Biblioteca Municipal

Sábado 23 de junio: 19:15h. BAJADA DE PANCARTAS de la Cruz de Kueto al Ayuntamiento

Domingo 24 de junio: 19:00h. BÚSQUEDA DEL TESORO inicio en el Patio de arriba de Los Hermanos

Lunes 25 de junio: 19:00h. AQUAPARK / GRAND PRIX en las Piscinas de La Benedicta

Martes 26 de junio: 19:00h. CONCURSO GASTRONÓMICO en el Patio de arriba de Los Hermanos (en caso de mal tiempo en el frontón del Colegio Público Markonzaga)

Miércoles 27 de junio: 19:30h. BALANDROS en la Dársena de La Benedicta Jueves 28 de junio: 19:30h. AUTOS LOCOS en el Parque de Las Camporras

Viernes 29 de junio: 19:00h. CONCURSO PLAYBACK en el Anfiteatro de Markonzaga (en caso de mal tiempo en el campo de futbito de La Benedicta)

Sábado 30 de junio: 14:00h. COMIDA DE KUADRILLAS en el Frontón del C.P. Markonzaga y a las 20:00h. ENTREGA DE PREMIOS en el Recinto de Txosnas.

PROGRAMA DE TXOSNAS:

Viernes 22 de junio: 19:00h. Apertura de Txosnas y 23:00 DJaure

Sábado 23 de junio: CONCIERTOS «ESCENA LOCAL» 21:45h. Rum For All (Sestao), 22:30h. Bleed (Exkerraldea), 23:15h. Mekonio (Ezkerraldea), 00:00h. Engendro Musical (Sestao)

Domingo 24 de junio: 19:00h. PINTXO BURUJABE EKOLOGIKO

Lunes 25 de junio: 20:00h. CONCURSO DE TORTILLA

Martes 26 de junio: DÍA INFANTIL: 19:45h. GIGANTES, 20:00h. TEATRO INFANTIL «Antxo eta Pantxa»

Miércoles 27 de junio: 23:00h. FIESTA DE DISFRACES con Yogurhina Borova + GINKANA

Jueves 28 de junio: 19:45h. BAILE DE GIGANTES, 20:30h. ZUMBA

Viernes 29 de junio: DÍA JOVEN: 23:00h. CONCIERTO ELECTROSWING con ANITA PARKER, 00:00h. ROMERÍA

Sábado 30 de junio: 20:00h. ENTREGA DE PREMIOS DE KUADRILLAS, 22:00h. MONÓLOGOS con TONI CABALLERO, 00:30h. FIESTA RADIOFÓNICA «CAFÉ CON GOTAS» de Radio 7.

Domingo 1 de julio: 15:00h. CONCURSO DE PAELLAS (presentación), 15:15h. COMIDA