Llegan a Bilbao los Mercedes de color gris con los que patrullará la Policía Municipal

La comisaría de Miribilla ha recibido ya los siete primeros coches patrulla 'Mercedes' para la guardia urbana adquiridos en la modalidad de renting. Son de color gris y faltan por llegar otros 28, la mayoría preparados para el traslado detenidos, que se encuentran pendientes de homologación. La de Bilbao se convierte así en la primera Policía Municipal de España que contará con vehículos de esta marca, una decisión que tendrá un coste de 1,7 millones de euros para el erario público.

Según el concejal de Seguridad Ciudadana, Tomás del Hierro, el Mercedes B200CDI era la mejor opción de las seis a concurso en equipamiento, consumo, contaminación, habitabilidad, acceso y aceleración. La financiera de la marca alemana amplió la oferta, añadiendo de forma gratuita tres vehículos patrulla. De esta manera, la guardia urbana contará con 35 coches al precio de 32. Sin embargo, el procedimiento seguido no parece ser del agrado de todos. El PP ha denunciado «anomalías» en la adjudicación, al tiempo que pide cambios en la mesa de contratación para «una mayor transparencia».

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Luis Eguiluz, se preguntó por qué esa había sido la elección cuando era la única que no tenía homologado el 'kit' para detenidos, y no disponía de faros antiniebla. Desde el Consistorio explicaron que la homologación es obligatoria en el momento en que se hace efectivo el contrato, no en el de la adjudicación; en cuanto a los antiniebla, alegan que el 'mercedes' tiene el sistema full led, que es equiparable.