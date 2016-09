Fallos en la web foral impiden a cientos de vizcaínos conocer el nuevo valor catastral de su casa

Miles de vizcaínos han comenzado ya a recoger de sus buzones las 463.899 cartas que la Diputación empezó a remitir el lunes para entegrar a los ciudadanos la clave que les permitirá conocer el nuevo valor catastral de sus viviendas. Con ese código secreto, los usuarios pueden ya entrar en la web foral (www.bizkaia.eus/revisioncatastral) e intentar acceder a una información que resulta importante porque determinará la base imponible del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de 2017. Las instituciones estiman que esta tasa subirá no más de un 2% de media el año que viene. Sin embargo, algunas de las personas que han recibido estos días la misiva no han podido aún comprobar los datos para saber si están de acuerdo con la tasación asignada a su propiedad.

Un fallo informático ha hecho que numerosos vizcaínos no hayan sido capaces de completar el proceso necesario para conocer el importe que la Diputación le atribuye ahora a su vivienda o local comercial. Algo que ha generado cierto malestar en los afectados. Fuentes del departamento de Hacienda de la institución foral reconocen que están «teniendo algunos problemas, tanto de errores como porque el proceso tarda más de lo debido». «Hay que tener en cuenta que el volumen de cartas enviado es enorme y es normal, en este tipo de situaciones, que haya algunas dificultades. Estamos trabajando a fondo para que las incidencias se puedan resolver lo antes posible; pedimos a los ciudadanos que tengan paciencia y que consulten con nuestros técnicos», añade la misma fuente.

Por ahora se desconoce la magnitud del fallo informático detectado en la web foral dedicada al catastro. Hacienda admite haber recibido 9 quejas telefónicas. El volumen de afectados se puede medir, seguramente, en un mínimo de varios cientos, porque sólo ayer, en diferentes redes sociales, hubo decenas de comentarios que alertaban del problema. Alguno de los internautas preguntaba si sucedía «algo grave o es que no estoy siguiendo bien las instrucciones». «Yo lo he hecho como se indica y tampoco me funciona», le contestaba otro usuario.

50.000 misivas al día

El proceso para llegar hasta la notificación del nuevo valor catastral es más o menos largo y entraña cierta complejidad. Además de introducir la clave, en un momento determinado el ciudadano recibe también un SMS con un nuevo código de verificación. Hay alguna posibilidad de que si no se hacen los trámites desde una buena conexión o si hay cierta saturación, el proceso no llegue a completarse.

Los técnicos informáticos de la Diputación están buscando soluciones. Entretanto, las cartas seguirán llegando. Han ido saliendo de manera escalonada. A un ritmo de unas 50.000 al día. A partir de ahora, además, se abre un plazo para que los propietarios puedan presentar alegaciones si observan anomalías en la tasación efectuada. Los valores, que no se actualizaban desde hace más de tres décadas, se han determinado a partir de un complejo proceso que ha durado más de un año. El importe de los inmuebles se ha multiplicado por cuatro de media. Sin embargo, la Diputación ha reducido los tipos de gravamen que utilizan los ayuntamientos para calcular el IBI, en un intento de amortiguar el impacto de la revisión catastral. Se insiste desde el Palacio foral en que la subida final del recibo será de media no superior al 2%.