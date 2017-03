Romper con los estereotipos en la enseñanza

El tramo final de la segunda jornada de ‘Women in progress. Mujer, empleo y tecnología’ ha estado protagonizada por Ainhoa Gómez Beltrán, especialista en Linkedin y redes sociales y fundadora de Linkedin Branding, que ha impartido una conferencia centrada en la llamada ‘marca personal’. También ha intervenido Carolina Denia, cofundadora del blog de estilo de vida digital Clipset, que ha sido la elegida para cerrar el congreso.

Entre ambas charlas, dos alumnas de la ikastola Olabide y de Egibide, Itxaso Vitoria y Maialen Zarrabeitia, han tenido la oportunidad de dialogar e intercambiar impresiones con Amanda Sierra, directora del laboratorio de biología celular Glial en el Achucarro Basque Center for Neuroscience y profesora de Investigación de la Fundación Ikerbasque; Ainhoa Corcuera, profesora de Automatización y Robótica en Egibide; y Carlos Etxeberria, del instituto de Formación Profesional Mendizabala.

La mesa redonda ha versado sobre ‘Los ciudadanos del futuro y la educación STEM’, esto es, la enseñanza de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (en sus siglas en ingles). Ámbitos estrechamente vinculados a las profesiones tecnológicas en los que aún existe una notable brecha de género en Euskadi. De hecho, según datos recientes, menos del 20% del alumnado que atiende esos estudios es mujer, una porcentaje que se reduce aún más en los ciclos de Formación Profesional. Y eso pese a que, cada vez más, las diferentes disciplinas tecnológicas se han convertido en una fuente de innovación y trabajo que exige cualificación tecnológica. De ahí radica la necesidad de incentivar, inspirar e introducir a las jóvenes en estas áreas.

Para ello, todos los participantes, así como los asistentes que se han animado a intervenir, han puesto de relieve la importancia de «romper con los estereotipos» que, desde edades tempranas, se vinculan a la enseñanza. Arquetipos que, con demasiada frecuencia, llevan a pensar que las niñas piensen que son peores que los chicos en matemáticas o que muchas jóvenes tengan la impresión de que las carreras científicas estén más asociadas al género masculino. «En vuestra mano está cambiarlo. Sois la generación que puede hacerlo», ha subrayado Amanda Sierra.

El papel de las familias y los educadores

A este respecto, los participantes han puesto de manifiesto el papel que juegan no sólo los educadores, sino también las familias a la hora de que sus hijos, ya sean chicos o chicas, se decanten por unos estudios u otros. «Hay que orientarles y también debe haber comprensión desde el ámbito familiar”, ha apostillado Ainhoa Corcuera. No en vano, con frecuencia son los propios progenitores quienes, debido a una visión errónea, desaniman y frustran las vocaciones de sus hijos al juzgar que determinados estudios no son adecuados para hombres o mujeres, según el caso. «Es un camino que debemos hacer todos juntos».

De ahí la importancia de que, en especial, las jóvenes se puedan reflejar en «patrones femeninos» y sentirse inspiradas por historias de liderazgo femenino, como las que han brindado este miércoles las participantes en esta edición de ‘Women in progress’.