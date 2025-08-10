Irakasleen nekea
Gero eta profesional gehiagok aitortzen dute «ilusiorik gabe» lan egiten dutela. Ikasgela anitzagoak eta ikasteko giro txarragoa dira faktore nagusietako bi
Igandea, 10 abuztua 2025, 00:12
Eskola irakaskuntza hezkuntza sistemaren oinarria da. Ez dago faktore garrantzitsuagoa ikasleak ikasi dezaten. Irakasle on batek talde osoaren maila hobetu dezake eta eragin zuzena du gazte baten etorkizunean.
Dena den, irakasleak ez daude ondo. Hala aitortzen dute gehienek. EsadeEcPolen txosten baten arabera, gero eta gehiagok galdu dute poza: %48k bakarrik onartzen dute ilusioz egiten dutela lana. 2007an, aldiz, berriz, % 92 ziren. Beste datu bat. Orain dela 18 urte, gehienek (%78) esaten zuten ez zutela inoiz lanbidez aldatuko. Gaur egun, ordea, % 42k baino ez du esaten.
Zer gertatu da? Edo, hobeto esanda, zer aldatu da? Hainbat gauza, baina horietako bi, oso garrantzitsuak, ikasgela barruan gertatu dira. Lehenengoa, ikasleak gero eta anitzagoak direla. Duela hamarkada bat, atzerritik etorritako haur eta gazteen %7 baino ez zen euskal hezkuntza-sistemaren parte. Gaur egun, bere pisua ia %15eraino igo da. Hori erronka handia da, batez ere hizkuntzarekiko duten distantziagatik. Askotan, gaztelaniaz ere ez dakite. Osasun mentalaren krisia ere areagotu egin da, eta dagoeneko bost ikasletik batek dio antsietatea pairatzen duela astero.
Egun, ikasgelen giroa okertu egin da. Nola dakigu hori? Bada, PISA txostena egiterakoan, 15 urteko ikasleek hainbat galdera erantzuten dituzte, eta horietako batzuk lan giroari dagozkie. Besteak beste, klaseak puntualak hasten diren, irakaslearen ahotsa ondo entzuten ote den, zarata handia dagoen edota ikaskideek irakasleen azalpenak mozten ohi dituzten. Informazio honekin, indikadore bat sortzen da, ikasgeletan zer nolako giro dagoen jakiteko.
Espainiako ikastetxeek gure inguruko herrialdeak baino ikasteko giro txarragoa daukate. Eta EAEko ikastetxeak dira Espainiako giro kaskarrena dutenak. Onenak, bestalde, Kantabria eta Gaztela eta Leon dira, justu PISA txostenan emaitza onenak lortzen dituzten erkidegoek.
Datu horiek ikusita, uste dut gogoeta sakona egin behar dugula gure ikasgeletan zerk funtzionatzen duen eta zerk ez jakiteko. Izan ere, agian horrek guztiak zerikusia izango du hezkuntzan pairatu ditugun grebekin.
