Euskal nortasuna birpentsatzeko EzBerdin Berdinak diziplinarteko ikuskizuna aurkeztu dute
Eusko Ikaskuntzak Kukai Dantza Taldearekin eta hainbat diziplinatako euskal sortzaileen talde zabal batekin elkarlanean bultzatutako hausnarketa sortzailea Bilbon, Iruñean, Donibane-Garazin, Gasteizen eta Donostian izango da laster, eta sarrerak eskuragarri daude
Asteazkena, 8 urria 2025, 13:53
Artea gizartearen eraldaketarako eragilea delaz konbentzituta, Eusko Ikaskuntzak Kukai Dantza Taldearekin eta hainbat diziplinatako euskal sortzaileen talde zabal batekin elkarlanean bultzatutako EzBerdin Berdinak hausnarketa sortzailea aurkeztu du asteazken honetan, EITBren Bilboko egoitzan. Iñaki Zabaleta Eusko Ikaskuntzako idazkari nagusiak iragarri du esperientzia artistiko honek euskal nortasun garaikidea birpentsatzeko balioko duela eta interesa dutenek Bilbon, Iruñean, Donibane Garazin, Gasteizen eta Donostian gozatu ahal izango dutela, urriaren 24an Bizkaiko hiriburuan hasi eta abenduaren 20an Gipuzkoan amaituz. Sarrerak eskuragarri daude jada Eusko Ikaskuntzaren webgunean.
Alde batetik, ordubeteko diziplinarteko ikuskizun artistikoa izango da, non Odei Barroso eta La Furia rap-kantariek, Leire Vargas bertsolariak, Jesus Herrera dantzariak, eta Mixel Etxekopar eta Sabin Bikandi bezalako musikariek indarrak batuko dituzten, besteak beste. Izan ere, duela urtebete Gasteizko Europa Jauregian egin zen Eusko Ikaskuntzaren XIX. Biltzarrean egiaztatu ahal izan genuenez -Jon Mayaren konpainiak ekitaldi hartarako sortu zuen ikuskizun hau-, lan honek euskal herriaren historia zabala erakutsiko du, dantzaren, txalapartaren, raparen eta euskal folklorearen jantzi tipikoen bidez, eta hizkuntzaren balioari, kultura hori transmititzen jarraitzearen garrantziari eta aniztasunarekiko maitasunari buruzko hamaika erreferentzia eginez.
Eta bestetik, Zabaletak azaldu du nobedade gisa emanaldi bakoitzean bigarren zati bat eskainiko dutela, non parte-hartzaileek eta ikusleek gogoeta egin ahal izango duten. «Euskal nortasunari buruzko hausnarketa kolektiboa sustatu nahi dugu, euskal kulturan oinarritutako proposamen artistiko barritzaile batetik abiatuta, belaunaldien arteko elkarrizketa eta lurralde-kohesioa bultzatuz. Beraz, galderei erantzun baino gehiago, artistek eta ikusleek elkarri entzun eta elkarrekin hitz egiteko aukera izango dute», dio. Bigarren zati horrek iraungo duen denborari dagokionez, zehazki ez dakitela azaldu du, «baina malguak izango gara, leku bakoitzak ematen dituen aukeren arabera».
Emanaldien tokiak eta orduak
EzBerdin Berdinak hausnarketa sortzaileak hurrengo galderak planteatuko ditu: Euskal Herriaren izaeran euskara eta euskal kultura ardatz izan dira?, gaur dira?, zer esan nahi du euskaldun izateak gaur egun?, nola bizi dugu aniztasuna?, zein rol jokatzen du euskarak sormenaren eta gizarte kohesioaren arloan? Horrela, «galdera horiek adituen foroetatik atera eta bizipenaren eta herritarren topaketaren eremura eramatea» izango da helburua.
Emanaldiei dagokienez, ekimenaren bira Bilbon hasiko da, EITBren egoitzako 5. platoan, urriaren 24an eta 25ean, 19.00etan, eta Iruñean jarraituko du azaroaren 8an, Nafarroako Unibertsitate Publikoko frontoian, 18.00etan. Ondoren, proiektua Donibane-Garaziko Jai Alai trinketera helduko da azaroaren 28an, eta abenduaren 12an Gasteizko Europa jauregira, 19.00etan. Eta Donostian amaituko da, abenduaren 19an eta 20an, Tabakalerako patioan, 19.00etan.
Aipatzekoa da EITBren egoitzan aurkeztu den ekitaldian honako hauek ere izan direla: Leire Vargas eta Sabin Bikandi sortzaileak, saioetan parte hartuko dutenak; Aitor Aldasoro, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako sailburuordea; Javier Arakama, Nafarroako Gobernuko Euskarabideako zuzendari kudeatzailea; Begoña de Ibarra, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura zuzendari nagusia; Garbiñe Mendizabal, Gipuzkoako Foru Aldundiko Hizkuntza Berdintasunerako zuzendari nagusia; eta Joseba Koldo Pérez de Heredia Arabako Foru Aldundiko Euskara zuzendariak. Bilboko Udaleko Kultura zuzendari Iñaki López de Aguileta, EITBko Kultura eta Euskara Zuzendari Vanessa Fernández eta LABORAL Kutxako Bizkaiko Komunikazio arduradun Álvaro Parro ere bertan izan dira.