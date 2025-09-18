Zumo de cereza ácida y otros secretos de los deportistas top para no acabar reventados

Cualquiera que haga algo de deporte sabe que tan importante como entrenar es descansar. Pero la clave no es tirarse en el sofá y ya ... está, sino que ese descanso sea realmente reparador. Se ve muy sencillo en el caso de los deportistas profesionales, que si masajes, que si presoterapia, que si calcetines de compresión... Y hay un campo donde se está avanzando mucho, pero aún a trompicones: el de la nutrición restauradora.

¿Has pensado alguna vez por qué los maratonianos o los triatletas tienen una mesa repleta de comida nada más cruzar la meta? ¿Te has dado cuenta de que los ciclistas de La Vuelta –todos, no solo los tops– nada más llegar se bebían una botella pequeña de un líquido de color rosáceo? Pues son ejemplos de lo importante que es comer y beber tras un esfuerzo.

En ese momento, nuestro cuerpo pone en marcha sus mecanismos de reparación y reposición de nutrientes. Y para que funcionen correctamente necesitan gasolina. Si le damos la que necesitan, el cansancio que todos tenemos después de entrenar se pasa mejor e, incluso, más rápido. Y esto es lo que permite que podamos volver a, por ejemplo, correr o hacer pesas al día siguiente.

Ampliar Adobe Stock

Reponer carbohidratos, ingerir proteínas e hidratarse no solo con agua, sino con electrolitos, es algo básico que se sabe desde hace tiempo. Pero donde se está avanzando ahora es precisamente en qué tipos de alimentos son mejores y en qué cantidades exactas. Se busca precisión milimétrica. Y no es cosa de unos locos. Entidades como la UEFA han elaborado directrices detalladas sobre la alimentación de los futbolistas. Les interesa su salud, pero sobre todo que aguanten un calendario de tanta exigencia: muchas veces juegan tres partidos en apenas siete días, con desplazamientos largos de por medio.

Y aunque ni tú, lector, ni yo, somos deportistas profesionales, sí podemos fijarnos un poco en lo que hacen –o mejor dicho, en lo que comen– para no acabar reventados del gimnasio el lunes, nos arrastremos el martes a la oficina, no superemos las agujetas el miércoles... y abandonemos una actividad esencial para nuestra vida sedentaria.

Lo último

Lo que más de moda está ahora mismo entre la élite ciclista para recuperar tras cada etapa –lo hemos visto en La Vuelta y lo veremos este fin de semana en el Mundial de Ruanda– es el zumo de cereza ácida. Sí, el mejunje rosa que toman estos fenómenos está compuesto en su mayoría de él. Estudios recientes publicados en el 'Journal of the American College of Nutrition' han demostrado que este tipo de cereza, de la variedad Montmorency, mejora el rendimiento en deportes de resistencia no tanto porque ayuda a la recuperación muscular, sino por su «potente efecto antioxidante, que le viene de las antocianinas, los pigmentos naturales que dan color a la fruta», subraya Philip Chilibeck, uno de los autores del trabajo. ¿Cuándo tomarlo? Pues él recomienda que «entre siete días y hasta hora y media antes del ejercicio». Así que si Pogaçar lo bebe tras una etapa, tiene más que ver con lo que quiere rendir en las siguientes que con lo que ha pasado.

El poder de un clásico

El zumo de remolacha es un clásico entre deportistas profesionales y amateur. Se le considera una fuente de energía básica cuando estamos preparando, por ejemplo, una carrera. Pero también es recomendable a diario porque es una fuente de betaína, «que ayuda a disminuir la acidez intramuscular», explica Ines Aguinaga, profesora titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Pública de Navarra. Y ojo, no es solo bueno para aficionados al running: «Hay estudios que confirman que administrarla incrementa la fuerza en ejercicios como el press de piernas o el de banca», matiza la docente.

El fruto seco más adecuado

Aguinaga es la autora principal de un análisis exhaustivo de intervenciones nutricionales en futbolistas de élite que revela algunos de esos trucos que tienen los profesionales para no estar reventados a mitad de temporada. Y uno de ellos es tomarse un puñado de pistachos (25 gramos) todos los días. Ya sabíamos que los frutos secos son buenos tras los esfuerzos, pero este en concreto es «fuente de polifenoles, aminoácidos y grasas monoinsaturadas», cuya combinación tiene efectos positivos en la fatiga acumulada. Vamos, que ayudan a que nos cansemos menos.

El mejor batido natural

Si te gusta el chocolate, estás de suerte, porque el cacao tiene «efectos muy positivos sobre el rendimiento físico, especialmente en deportes de resistencia», señala Laura Esquius, profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Si tomamos una onza de chocolate negro antes del ejercicio, «al ser rico en flavonoides y moderado en grasa, nos puede ayudar a mejorar la circulación y el estado de alerta». Si lo tomamos después, «facilita la recuperación muscular y de glucógeno», pero en este caso «combínalo con leche», a modo de batido, o no obtendrás todos estos beneficios. Ahora, cuidado con la hora a la que lo ingieres porque «al tener cafeína y teobromina puede alterarte el sueño».