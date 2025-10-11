El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Raquel Barrachina, entrenadora especializada en suelo pélvico R. B.
Vivir | Salud

«El orgasmo es el mejor ejercicio para el suelo pélvico»

La entrenadora Raquel Barrachina recomienda no olvidarse de esta zona al hacer deporte

Julia Fernández

Julia Fernández

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:18

Comenta

Escucha la noticia

1 min.

Para la entrenadora Raquel Barrachina, el entrenamiento durante la menopausia tiene otro pilar básico, además de la fuerza, la movilidad y el cardio:el suelo ... pélvico. «Hay que cuidarlo y trabajarlo porque es una época en la que sufre muchos cambios», señala. Uno de ellos tiene que ver con el sexo. «El orgasmo es el mejor ejercicio que existe para él», señala muy en serio. Pero durante esta etapa, la caída de estrógenos provoca cierta sequedad en la vagina y eso retrae a muchas mujeres de practicarlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  2. 2

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  3. 3 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  4. 4 El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 10 de octubre
  5. 5 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  6. 6

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva
  7. 7

    La vasca Sapa coloca su tecnología en el ejército de EE UU con un acuerdo histórico de 5.000 millones
  8. 8

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  9. 9

    La lucha de Álex Mumbrú contra la pancreatitis: 25 días ingresado en el hospital y 16 kilos menos
  10. 10

    Los 11 exrojiblancos del Barakaldo que desafían al Bilbao Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «El orgasmo es el mejor ejercicio para el suelo pélvico»

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

«El orgasmo es el mejor ejercicio para el suelo pélvico»