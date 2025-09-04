El aminoácido de moda para quienes quieren darlo todo en el gimnasio... y en la cama

Septiembre es el otro mes, después de enero, de los buenos propósitos. Las vacaciones 'limpian' nuestra mente de estrés y nos hacen replantearnos algunas cosas, ... entre ellas, la necesidad de cuidarnos más a través del deporte. Por eso los gimnasios se ponen las botas estas semanas con todos los que volvemos de nuestros 'retiros' con las pilas puestas. Nos durarán lo que nos duren, eso sí.

También es este un mes dorado para una molécula que nos tiene a todos un poco locos: la L-arginina. Se la conoce como el aminoácido de los deportistas porque tiene mucho predicamento entre todos los que practican actividad física y buscan rendir más sin arrastrarse en su día a día. La encontramos en pastillas, en sobres, en ampollas bebibles, combinados con otros suplementos...

Parece que si te la tomas te va a pasar como a Obélix después de caerse en la pócima mágica de Panorámix (pero sin sus kilos de más, claro). Y mágico es este producto, pero un poco fantasioso, a juzgar por lo que dicen los expertos, también. Según el nutricionista Raúl López-Grueso, en cuestiones deportivas, la L-arginina no es la llave que nos va a abrir todas las puertas. «No hay suficientes evidencias científicas sobre sus efectos positivos en relación con la fuerza o la capacidad aeróbica», explica este miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética.

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria recibe cada cierto tiempo declaraciones nutricionales y de propiedades saludables de diferentes sustancias para estudiarlas. De la L-arginina ha rechazado hasta una veintena porque cree que lo que dicen no se sostiene con pruebas. Entre ellas está una de las creencias más populares: que ayuda a incrementar la masa muscular.

En realidad, no es que no haga efectos beneficiosos: los tiene, pero no al nivel que promete o en las condiciones que se le asignan, matiza el experto. «Hay algunas evidencias que sí que prueban esta característica, pero también hay otras que solo han demostrado la eficacia en ejercicios intensos y de corta duración, ya que cuando se miden los resultados a largo plazo del crecimiento de la masa muscular se comprueba que no hay ganancia», aclara López-Grueso, que también es doctor en Fisiología por la Universidad de Valencia. Así que si queremos mejorar en el gimnasio, tenemos que centrarnos en lo que ponemos en plato, es decir, en «una alimentación equilibrada y ajustada a nuestros objetivos».

¿Un viagra natural?

Ahora bien, la L-arginina no solo tiene predicamento en el mundo deportivo. También 'vale' para la calidad del sueño, la salud capilar... hasta para la disfunción eréctil, según algunos reclamos. Sin embargo, López-Grueso señala que no hay trabajos científicos que corroboren esas afirmaciones. «No influye de forma directa en el sistema inmune ni en la síntesis de hormonas. Y tampoco parece que incida decisivamente en la salud sexual de los hombres», aporta.

Ahora bien, tampoco tenemos que demonizar este aminoácido. Ni mucho menos. De hecho, está presente en nuestra dieta en los alimentos más proteicos y nuestro organismo también lo fabrica. Lo que López Grueso señala es que si queremos hacer un aporte extra a través de suplementos no podemos esperar determinados resultados.

– ¿Hay alguna situación que justifique que nos suplementemos?

– Depende de la cantidad de proteína de la dieta. En el caso de las personas que siguen dietas veganas, se exponen a déficits de este aminoácido si no lo ingieren en forma de proteína vegetal de forma adecuada.

– ¿Y cuál sería esa forma?

– A través de legumbres, frutos secos y semillas.

El experto cree que no es necesario suplementarse en general, pero si decidimos hacerlo, también debemos tener en cuenta algunas cosas. Una de ellas es la dosis: en una dieta adecuada, gracias a la proteína obtendremos unos 3 gramos de este aminoácido. Si nos suplementamos, ojo con dosis superiores a 9. ¿La razón? Que podremos tener molestias digestivas, diarreas o vómitos. Eso sí, tampoco nos creamos a quienes intentan convencernos de que no lo tomemos con el argumento del miedo: «No va a afectar a la calidad del sueño ni a la síntesis hormonal», concluye.