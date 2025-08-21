El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fresquito. Cobi comía helado de cucurucho, no el que reproducía sus facciones. COOB/FRIGO
Aquel verano de... 1992

Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos... y uno de los helados de nuestra infancia

Cuando 75 pesetas nos separaban de la felicidad

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:03

Escucha la noticia

3 min.

Los carteles de helados de nuestra infancia parecían minuciosamente diseñados para ilusionarnos al primer vistazo: combinaciones imposibles de colores, formas y sabores que distan bastante ... de lo que podemos encontrar hoy en día en los kioscos. Sí, el mítico Frigopie (un cremoso helado de fresa a imitación de esa parte de la anatomía humana) sigue entre nosotros, pero se trata prácticamente de la excepción que confirma la regla. Su primo Frigodedo, por ejemplo, desapareció del mundo aunque siga firme y siempre frío en la memoria de los niños de entonces.

