Gorka Antón, durante su espectáculo en La Tramoya de Bilbao Zigor Aldama

Gorka Antón | Psicólogo y gogó

«La barra es mi terapia»

Gorka Antón ·

Es psicólogo de lunes a viernes y los fines de semana aprovecha para dar rienda suelta a su pasión: «Yo pongo el límite»

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:06

Entre semana, Gorka Antón saca provecho a su título de psicología y pasa consulta en el sobrio salón de su casa, en la localidad vizcaína ... de Las Arenas. Para trabajar el fin de semana, sin embargo, se prepara en una habitación más pequeña, presidida por una barra de 'pole dance' y con el suelo cubierto por unas colchonetas que amortiguan las caídas. Ahí es donde da rienda suelta a su pasión: la acrobacia y el baile exótico.

