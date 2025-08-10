El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Josemi Benítez
Tiempo de historias

El desafío de los bueyes y Mary la elefanta

La estrella del Circo Milán se hizo muy popular en Bizkaia con esta insólita prueba de arrastre... que perdió: «Se declaró en huelga de trompa caída»

Carlos Benito

Carlos Benito

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:21

La historia de los herri kirolak está repleta de desafíos imaginativos y ocurrencias pintorescas, pero, si atendemos a ese criterio de la originalidad, pocos momentos ... pueden competir con el que se vivió el domingo 2 de junio de 1963 en el probadero de Berriz. Es una tarde que ha quedado inscrita en la historia y la mitología del deporte autóctono como una chocante anomalía: el duelo entre una pareja de bueyes y una colosal elefanta asiática se situó a medio camino entre sus dos disciplinas, las idi-probak y el circo, y despertó una expectación inusitada en aquella Bizkaia del pasado, tan abierta todavía a este tipo de asombros. Aquel día, «Berriz parecía Nueva York», según resumió el cronista José Luis Muñoyerro, Munitibar, el gran valedor del mundo rural en la prensa del momento.

