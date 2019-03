'State of Play' enumera las próximas novedades para PS4 y PS VR Concrete Genie Todos los vídeos de la retransmisión FS GAMER Miércoles, 27 marzo 2019, 10:32

Siguiendo la estela de Nintendo y Microsoft con sus respectivos formatos de retransmisión ('Nintendo Direct' y 'Xbox Inside'), Sony ha presentados sus próximas novedades para PlayStation 4 y PlayStation VR en el marco del programa 'State of Play'.

Éste se radiará periódicamente, vía YouTube, Twitch y la propia web de PlayStation, en lo que se entiende un intento de la compañía por alejarse de las tradicionales conferencias de prensa. De hecho, 2019 será el primer año en que Sony no participe de la Electronic Entertainment Expo, considerada la mayor feria de ocio electrónico en el mundo.

Enumeramos a continuación los títulos comentados durante el streaming:

Marvel´s Iron Man VR (2019): Nuevo videojuego de acción en primera persona desarrollado por Camouflaj (Republique), basado en el personaje de MARVEL Iron Man. El título llegará a PlayStation VR y permitirá crear una experiencia inmersiva donde los jugadores experimentarán de una forma natural y potente la sensación de ser el propio súper héroe.

No Man's Sky Beyond (verano): Hello Games anunció la próxima compatibilidad con PlayStation VR del icónico título. Como el resto de las actualizaciones, llegará de manera gratuita, junto con Beyond, la nueva expansión que incluirá un elaborado modo multijugador entre otras novedades.

Blood & Truth (29 de mayo): Un nuevo juego de acción creado por London Studio exclusivo para PlayStation VR. Se trata de un trepidante shooter en primera persona ambientado en el mundo criminal londinense, en el que el jugador deberá asumir el papel de un auténtico gánster de una película de acción.

Concrete Genie (otoño): Esta aventura de acción y puzles tiene a Ash como protagonista, un chico atemorizado por una pandilla de abusones, que tendrá que emplear su creatividad para crear un mundo mejor. Ash utilizará un pincel mágico que le permitirá crear paisajes y criaturas fantásticas que cobrarán vida. Cada obra de arte creada en el juego será única y personal, y se puede pintar en cualquier pared del juego, así que la versión de la ciudad de cada jugador será totalmente diferente. Concrete Genie llegará en exclusiva para PS4 y tendrá dos modos de juego exclusivos de PlayStation VR.

Five Nights At Freddy's VR (abril): El título está basado en los juegos originales de la saga pero con elementos nuevos que harán de la experiencia algo mucho más aterrador e inmersivo gracias a PS VR.

Skyworld, Vertigo Games (26 de marzo): Skyworld es un juego de estrategia por turnos y en tiempo real para PSVR, creado desde cero para la realidad virtual que pondrá al jugador al mando de todo un reino en guerra. Deberá crear y dirigir sus tropas por el mundo virtual, conquistando todos los mundos de Skyworld en una regia campaña y declarando la guerra a sus amigos en el multijugador online.

Falcon Age (9 de abril): En Falcon Age el jugador se pondrá en la piel de Ara, una joven halconera que lucha por recuperar su tierra natal y conservar su legado cultural. Al principio del juego, el jugador establece un vínculo con una cría de halcón que le ayudará a escapar de una cárcel de colonizadores.

Ghost Giant (16 de abril): En este título el jugador deberá proteger al pequeño y solitario Louis y ganarse su confianza mientras le ayuda a superar grandes obstáculos (e incluso gigantes) a lo largo de una emotiva historia.

Everybody's Golf VR (21 de mayo): Everybody's Golf VR marca el debut en realidad virtual para esta querida franquicia, permitiendo a los jugadores ponerse los zapatos y hacer hoyos. Por primera vez en la serie, los jugadores podrán ver el terreno irregular, leer la dirección del viento y experimentar la naturaleza del campo de golf, todo con sus propios ojos: una experiencia de realidad virtual de 360 grados, solo posible en PlayStation VR.

Trover Saves the Universe (31 de mayo): De los creadores de la conocida serie de animación Rick y Morty, llega Trover Saves the Universe donde un lunático llamado Glorkon ha secuestrado a tus dos perros y se los ha metido en las cuencas de los ojos para utilizar su esencia vital y destruir el universo. Los jugadores deberán aliarse con Trovel, un monstruito morado al que no le hace demasiada gracia trabajar ni que le obliguen a salvar el universo.

Además de estos juegos, para PS VR estarán disponibles: Table of Tales, Tin Man Games, Mini-Mech Mayhem, Vacation Simulator, Golem, Luna y Jupiter & Mars, Tigertron. Por su parte, PlayStation 4 tuvo protagonismo con las siguientes cinco referencias.

Days Gone (26 de abril): El título mostró un nuevo y espectacular tráiler enfocado en la historia. Desde el estudio siempre han manifestado la importancia de la narrativa como hilo conductor en Days Gone ya que se trata de un gran juego con una profunda historia.

Crash Team Racing Nitro-Fueled (21 de junio): Los jugadores disfrutarán de circuitos, karts y modos que estarán presentes en todas las versiones del juego, y además tendrá contenidos exclusivos para la versión de PS4 como varias skins y un circuito retro.

Mortal Kombat 11 (23 de abril): Su nuevo tráiler se centra en su historia, en el que se han confirmado tres nuevos personajes jugables: Liu Kang, Jax y Kung Lao y muestra que el encuentro entre el pasado y el presente será decisivo en la historia.

Observation (21 de mayo): Devolver Digital y el estudio No Code anunció la fecha de lanzamiento de Observation, un thriller de ciencia ficción donde tendrás que descubrir el destino de la Dr. Emma Fisher y la tripulación de su misión, a través de los ojos de la Inteligencia Artificial de la estación espacial S.A.M, que ofrece a los jugadores una forma novedosa de interactuar, visualizar y participar en la historia.

ReadySet Heroes (2019): Robot Entertainment anunció en exclusiva para PS4 ReadySet Heroes, un juego que combina los clásicos juegos de mazmorras y los juegos de peleas en una acelerada arena multijugador. El título está concebido para que las sesiones de juego sean cortas y cuenten con jugadores de todas las edades, que podrán jugar desde la misma consola. El objetivo consiste en competir contra los demás jugadores para ver quién consigue adentrarse en las profundidades de la mazmorra y derrotar al jefe final.