PS5: todo lo que debes saber sobre la próxima consola de Sony Diseño conceptual de PS5 La sucesora de PlayStation 4 apostará por la mayor fidelidad de imagen y sonido JOSÉ CARLOS CASTILLO Jueves, 10 octubre 2019, 23:01

Sony ha confirmado el nombre y ventana de lanzamiento de su próxima consola de sobremesa (retornar al segmento portátil parece descartado, al menos por el momento). La suscesora de PlayStation 4 se apodará, para sorpresa de nadie, PlayStation 5 y llegará a las tiendas dentro de un año.

A nivel de marketing, el proceder de la multinacional japonesa está resultando de lo más curioso, al desentenderse de la gran feria del videojuego (la Electronic Entertainment Expo de Los Ángeles, celebrada el pasado junio) para revelar un hardware harto esperado por los videojugadores.

Tampoco ha celebrado una conferencia multitudinaria, optando por conceder sendas exclusivas a una cabecera especializada. Tanto el pasado abril como hace unos días, Wired publicó los primeros y jugosos detalles de 'PS5', a falta de conocer su diseño comercial y primeros juegos.

Seguid leyendo para indagar en la capacidad de procesamiento, mando, unidad de almacenamiento y soporte físico de PlayStation 5 entre muchas otras cuestiones.

Preparada para el 8K

Con los televisores 4K aún pungando por entrar en los salones de medio mundo, los fabricantes se empeñan en un nuevo (y arriesgado) salto de gigante: el de la resolución 8K. Más allá de las próximas Olimpiadas japonesas, la carestía de contenidos y el precio desorbitado de los primeros paneles lastrarán el avance de la tecnología. Con todo, Sony quiere que su próxima consola nazca preparada.

Al menos, para la reproducción multimedia a dicha resolución, optándose por el reescalado en los juegos más ambiciosos. Por boca de Mark Cerny (máximo responsable del hardware), sabemos que integrá un procesador AMD Ryzen de tercera generación y 8 núcleos, con arquitectura Zen 2 de 7 nanómetros. Por su parte, el chip dedicado al rendimiento gráfico será una versión de la gama Navi Radeon, diseñada ex profeso.

De todo lo anterior se intuye un salto de potencia considerable respecto a PlayStation 4 Pro y la compatibilidad con la llamada tecnología de 'trazado de rayos', que permitirá unos efectos de iluminación dignos de las grandes superproducciones de Hollywood.

'DualShock 5': una apuesta por las sensaciones

Aunque no esperamos un cambio de diseño radical respecto al DualShock vigente, Sony ha prometido mejoras sustanciales en dos ámbitos. Primeramente el de la autonomía: la batería del DualShock 4 no deja opción a sesiones de juego maratonianas (en parte por el binomio de indicador luminoso y altavoz integrado). Su sucesor contará con una batería de mayor capacidad y un conector de recarga USB-C, resultando «ligeramente menos pesado que un Xbox One Wireless Controller provisto de pilas».

Este 'DualShock 5' apostará también por las sensaciones. El mentado altavoz mejorará sus prestaciones (no se ha detallado cómo) y susituirá los tradicionales motores de vibración por la respuesta háptica, gracias a la cual recibir estímulos muy diferentes según lo que ocurra en pantalla. Por ejemplo, en un juego de conducción percibiremos distinto el correr sobre asfalto que barro (fuera de pista).

Otra innovación serán los 'gatillos adaptativos', que los desarrolladores podrán programar para ofrecer más o menos resistencia en determinadas situaciones. A fin de cuentas, un plus de inmersión que ardemos en deseos por comprobar.

Compatible con PS4

Muchos se sorprendieron al saber que PS4 no era compatible con los títulos de su predecesora, dada la diferencia insalvable de arquitectura entre ambas máquinas. Sony se justificó diciendo que la retrocompatibilidad era cosa del pasado y que apenas interesaba a unos pocos. Mientras, Microsoft incidió en los catálogos de Xbox y Xbox 360 respecto a su malograda Xbox One, lo que le valió el aplauso unánime.

Así las cosas, los japoneses se han visto obligados a corregir su error: los 100 millones de usuarios de PlayStation 4 podrán ejecutar su colección de juegos en la nueva consola. O prácticamente toda su colección, si leemos entre líneas el último comunicado hecho público por Famitsu: «Nuestros desarrolladores trabajan con afán para conseguir que el 100% de los juegos de PS4 funcionen en PS5». ¿Hablamos entonces de una solución por software, que también pueda emular los catálogos de PlayStation One, PS2 y PS3? El tiempo lo dirá.

También se ha prometido la compatibilidad con el visor PlayStation VR, que seguramente pueda beneficiarse del incremento de potencia inherente a la nueva plataforma.

La continuidad del formato físico

Tras muchos dimes y diretes sobre una próxima generación de consolas enteramente digital (desprovista de lector de discos ópticos), Sony ha confirmado que PS5 será compatible con el formato Blu-Ray UHD (4K), tal y como ya ocurre con los modelos 'S' y 'X' de Xbox One.

Los juegos de la nueva PlayStation, por ende, se almacenarán en discos con hasta 100GB de capacidad.

El fin de los tiempos de carga

Aún resuenan las voces en contra de la primera Xbox, cuando Microsoft decidió integrarle un disco duro: «¡Quieren convertir las consolas en ordenadores!». Hoy día lo damos como normal, incluyéndose la obligatoriedad de instalar cada juego. Nos alegramos, de hecho, cuando se anuncian modelos con mayor capacidad de almacenamiento.

Lo anterior debería habernos llevado a tiempos de carga mucho menores. Debería. ¿Por qué no recurrir a los llamados discos duros de estado sólido (SSD)? Convertidos en estándar del 'PC gaming', ofrecen velocidades de lectura y escritura mucho mayores, a lo que Sony sacará partido en su nueva consola. Cerny lo demostró a Wired con 'Marvel's Spider-Man', donde la función de viaje rápido se reduce de 15 a 0,8 segundos en el kit de desarrollo de PlayStation 5.

Además, la instalación de los propios juegos cambia: «En lugar de tratar a los juegos como bloques de datos unitarios, permitiremos instalar segmentos concretos, como la campaña para un jugador o los modos multijugador. También podréis desintalar tan sólo uno de ellos».

La importancia del sonido

El sonido es un aspecto tradicionalmente descuidado por los fabricantes de consolas. Disfrutamos de efectos visuales sin parangón, de colorido vibrante y a máxima nitidez; tan sólo recientemente hemos empezado a hablar de tecnologías como Dolby Atmos (sonido envolvente en 360 grados), compatible con las últimas consolas de Microsoft.

Sony dará un paso más en esta dirección, al incluir un chip de audio tridimensional que nos sumergirá más (si cabe) en los juegos. «Especialmente con el uso de auriculares», prometió Cerny hace unos meses.

Una nueva interfaz de usuario

Sony está diseñando una interfaz de usuario completamente nueva; menos estática que la de PS4. Nuevamente según Cerny, desde el menú principal de la consola podremos consultar (en tiempo real) las partidas multijugador a las que podemos unirnos. También las misiones en solitario listas para completar, junto a sus respectivas recompensas.

Lanzamientos entre dos aguas

Desconocemos cuáles serán los primeros juegos exclusivos para PS5, pero resulta lógico (y así se ha confirmado) que los últimos lanzamientos de PS4 lleguen también a su hermana mayor. Se habló de 'Death Stranding', la nueva superproducción de Hideo Kojima, con lanzamiento previsto el 8 de noviembre. Sabiendo que su versión para PC irrumpirá meses después (con numerosas mejoras gráficas bajo el brazo), no extrañaría que viésemos una edición 'definitiva' para la quinta PlayStation.

Estas versiones deluxe resultan de lo más útil a nivel comercial: por comparación, demuestran a los usuarios qué bondades gráficas están perdiéndose al no dar el salto generacional. Otra exclusiva firme candidata es, sin duda, 'The Last of Us 2' (disponible el 21 de febrero), que muchos vaticinan el canto del cisne de PlayStation 4.

Si tenemos que apostar por desarrollos inéditos, la secuela de 'Horizon Zero Dawn' resuena con fuerza, dada la búsqueda de diseñadores y animadores por parte de Guerrilla en LinkedIn. Una continuación para God of War o el resurgimiento de Gran Turismo también se antojan viables.

Streaming en la nube

La nube. Es tema de conversación en la industria y no por nada: la mayoría de compañías pugnan por convertirse en el 'Netflix del videojuego', ofreciendo sus catálogos por streaming (previa cuota de suscripción mensual). Esto implica una infraestructura de servidores competente y considerable, esparcida alrededor del globo para garantizar un retardo mínimo. Y es que no es lo mismo ver una serie que pulsar botones y que nuestra interacción se refleje en pantalla de forma simultánea.

Google (Stadia), Electronic Arts (Project Atlas), Nvidia (GeForce Now), Microsoft (Project xCloud) y la propia Sony (PlayStation Now) trabajan en dar con la tecla. Tal así que los japoneses y los de Redmond firmaron un acuerdo histórico el pasado mayo, por el que PlayStation 5 se beneficiará de la plataforma Microsoft Azure.

En términos prácticos y según una patente de Sony, podríamos iniciar una partida en PS5 de forma remota, a través de nuestro smartphone, tablet u ordenador. Otra posibilidad es la de jugar con la nueva consola sin necesidad de adquirirla, a través del mentado PlayStation Now.

PS VR de segunda generación

LetsGoDigital

Sí, las PS VR originales podrán usarse con PS5, pero esto no quita para que los nipones estén trabajando en la segunda generación del visor. El medio LetsGoDigital asegura que 'PS VR 2' integrará tres cámaras: dos delanteras y una posterior. Los nuevos PS Move contarían también con su propia cámara, lo que mejoraría enormemente la precisión del conjunto.

Otros rumores sobre el casco de realidad virtual hablan de tecnología inalámbrica para despedirnos de los cables y de un 'modo transparente', por el que podríamos vislumbrar nuestro entorno con el visor puesto (para evitar accidentes o simplemente agarrar el mando que hemos dejado sobre la mesa).

Un precio 'razonable'

El mayor golpe de efecto de PlayStation 4 fue lanzarse cien euros más barata que Xbox One (a 399 euros). ¿Se repetirá la jugada? Sony ha manifestado que PS5 tendrá un precio «muy competente en relación a su vanguardia tecnológica», pero lo anteriormente descrito sugiere unos 500 euros de base.

Finales de 2020

Sabiendo que PS5 se comercializará en los últimos meses de 2020 y con el 25 de diciembre como fecha clave para cualquier empresa tecnológica, todo invita a pensar en noviembre como el mes más probable de lanzamiento. Para entonces, suponemos, Xbox Scarlett también será una realidad y la 'guerra de las consolas' nos brindará un nuevo capítulo.