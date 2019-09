The Last of Us Parte II recibe fecha de lanzamiento en su nuevo tráiler The Last of Us Parte II El juego contará con cuatro ediciones en territorio europeo JOSÉ CARLOS CASTILLO Miércoles, 25 septiembre 2019, 11:20

Tal y como se esperaba, la pasada retransmisión 'State of Play' puso fecha de lanzamiento a uno de los títulos más esperados de la presente generación. 'The Last of Us Parte II' llegará a PlayStation 4 el próximo 21 de febrero, tras un lustro en desarrollo que su director (Neil Druckmann) describe así:

«Es difícil describir la tremenda presión que siguió al primer juego. Sabemos cuánto amáis este mundo y a sus personajes, sobre todo a Ellie y Joel. Creedme, nosotros también somos fans. Los queremos. Por eso nos hemos pasado cinco años creando un juego que les haga justicia, contando una historia compleja que trate sobre la cuestión principal: ¿hasta dónde llegarías para hacer justicia con la gente que ha hecho daño a quienes amas?».

«Es una historia muy emocional con temas profundos que encaja perfectamente en el mundo de The Last of Us. Lo que comprendimos muy pronto es que estábamos ante el juego más ambicioso y largo de Naughty Dog en sus 35 años de historia».

Amén del espectacular tráiler que acompaña a estas líneas, Naughty Dog ha publicado imágenes con el contenido de las cuatro ediciones europeas del juego: estándar, Especial, Digital Deluxe y de Coleccionista.

Bruce Straley, co-director del título original junto al propio Druckmann, será una de las estrellas invitadas al próximo Fun & Serious Game Festival (6-9 de diciembre en Bilbao). Impartirá una de las VIT Talks del festival y recibirá el Premio Vanguardia en la veterana gala de Premios Titanium.