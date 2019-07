Cómo consultar, descargar o borrar toda la información que Google tiene sobre ti Google ha admitido escuchar las conversaciones de su asistente por voz El gigante de Internet almacena nuestras ubicaciones, fotografías, datos bancarios, historial de páginas vistas y mucho más JOSÉ CARLOS CASTILLO Lunes, 22 julio 2019, 00:18

En los últimos días, el enésimo reto viral ha despertado suspicacias respecto a la nula privacidad de que gozamos en la red de redes. Más concretamente, el uso de 'FaceApp' implica la cesión de datos a proveedores y afiliados de la aplicación de origen ruso, los cuales no se concretan en sus términos y condiciones.

Preocupa esto último por violar el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD), si bien a diario recurrimos a muchos otros servicios, redes sociales y aplicaciones móviles que almacenan, se nutren o comercian con información personal. Todo ello previo consentimiento, tras aceptar la parrafada inherente a cada descarga o proceso de registro.

Sin ir más lejos, a menudo nos sorprendemos por las reservas de hoteles que Google marca (automáticamente) en Google Maps. Y es que el gigante de Internet tiene acceso a toda nuestra vida digital, incluidos los números de teléfono de nuestros contactos; un listado de ubicaciones; todos los sitios web que visitamos e incluso el uso que hacemos de las aplicaciones instaladas en nuestro smartphone.

La mayor parte de esta información puede consultarse con unos pocos clicks, cuando uno se pregunta (temeroso) quién más podría hacerlo. Esto es, a fin de cuentas, todo lo que Googe sabe sobre ti.

Dónde has estado

El historial de ubicaciones de Google se encuentra activado por defecto en nuestros dispositivos, por lo que todos nuestros pasos quedan reflejados en Google Maps. Para comprobarlo basta abrir la aplicación y acceder al apartado 'Tu cronología' del menú principal (también vía web, previo inicio de sesión y a través de este enlace).

Maps nos muestra un listado de todos los sitios que hemos visitado, por horas e indicando la distancia recorrida (a pie o en transporte público). Esto podemos consultarlo tirando de calendario: seleccionando el día, mes y año que nos interese.

Qué páginas de Internet has visitado

Siendo Google el rey de los buscadores web, no extraña que los de Mountain View dispongan de un listado con todos los sitios web que hemos visitado; especialmente si tenemos un smartphone Android o usamos el navegador Chrome.

Consultarlo es tan sencillo como acceder a esta url con nuestro perfil de Google: obtendremos una enumeración cronológica de búsquedas (incluidas las de Gmail) y páginas vistas, incluyéndose gráficos con el tiempo dedicado a cada categoría de uso ('anuncios', 'búsqueda de imágenes', 'YouTube', 'noticias'...).

Lo que buscamos, vemos y comentamos en YouTube

Como sabrás, YouTube cuenta con un historial de visualización pormenorizado. No obstante, también podemos consultar todas las búsquedas, comentarios, interacciones comunitarias y mensajes de chats tecleados en la plataforma multimedia. Se accede a través de este enlace.

Las aplicaciones que usas en el móvil

La hora, minuto, día, mes y año en que abrimos todas y cada una de las aplicaciones instaladas en nuestro teléfono. Es lo que registra Google para cuestiones de uso interno. Para ver esta información hemos de acceder al servicio 'Google Takeout', tal y como se describe en el epígrafe de cierre.

Lo que le dices al teléfono (o altavoz inteligente)

Recientemente, Google admitió escuchar «un 0,2%» de las conversaciones que mantenemos con su asistente virtual (Google Assistant). Éste se integra no sólo en los altavoces inteligentes y portátiles de la compañía, también en cualquier smartphone o tableta electrónica con Android. Cada vez que preguntamos sobre el próximo partido de nuestro equipo; si va a llover en cierto destino vacacional o a qué pueden deberse los síntomas que experimentamos, la conversación queda almacenada y pudiera ser reproducida por empleados de Google (aseguran que para «mejorar las condiciones del servicio»). Ahora bien, ¿qué ocurriría si alguien accediese de forma no autorizada a dichas briznas de información?

Para reproducirlas (o desactivar el historial) debemos pinchar en esta url e iniciar sesión.

Lo que te gusta

La personalización de anuncios, esto es, el que nos aparezca contenido publicitario exclusivamente ligado a nuestros intereses, es una de las piedras angulares de Google. En base a toda la actividad descrita en esta pieza, la compañía confecciona un listado de temas que nos gustan y que podemos consultar mediante este enlace.

Los teléfonos de tus amigos, compañeros y familiares

Hemos de reconocer que esta función resulta especialmente útil cuando estrenamos smartphone. Atrás quedaron los tiempos en que nuestra agenda de contactos se almacenaba en una tarjeta SIM o la propia memoria del teléfono, corriéndose el riesgo de perder centenares de números si el dispositivo se estropeaba o nos lo robaban.

Ahora toda esa información queda en la nube de Google y se puede consultar en el apartado 'Contactos' de nuestro perfil de usuario. En cada entrada aparecen datos como nombres y apellidos, números de teléfono, direcciones de correo y hasta las últimas interacciones mediante Gmail.

Tus citas, vuelos y reservas

Google también dispone de un calendario en línea, al que van a parar muchos de nuestros viajes, reservas de alojamiento y reuniones, detectados automáticamente en el navegador, nuestra cuenta de Gmail o Google Assistant. La ristra está disponible aquí, pudiendo cribar por vuelos, hoteles y restaurantes.

Conversaciones de Gmail, fotografías, datos bancarios...

El panel de control de Google alberga mucha más información de la descrita. Desde éste podemos descargar todos los correos, conversaciones y archivos adjuntos de Gmail; visualizar nuestro álbum de fotos; consultar pedidos y medios de pago... Por supuesto, también podemos hacer copias de seguridad locales de los archivos almacenados en Google Drive.

Descargando toda la información: Google Takeout

Una forma sencilla de descargar toda la información que Google retiene sobre nosotros es Google Takeout. Tan sólo tenemos que acceder a la página del servicio y seleccionar qué datos queremos incluir en el archivo resultante (en formato comprimido y con las dimensiones máximas que especifiquemos).

Los datos de marras incumben a los siguientes servicios: Aplicación Home, Arts & Culture, Blogger, Calendar, Chrome, Classroom, Cloud Print, Compras y reservas, Comunidades de Ayuda de Google, Contactos, Correo, Datos compartidos para la investigación, Drive, Fit, G Suite Marketplace, Google Fotos, Google My Business, Google One, Google Play (Console, Libros, Música, Películas, Store), Google Shopping, Grupos, Hands Free, Hangouts, Herramientas de introducción de texto de Google, Historial de ubicaciones, Keep, Maps, Marcadores, Mi actividad, Noticias, Novedades de Google+, Perfil, Publicaciones en Google, Save, Search contributions, Servicio de configuración de dispositivo Android, Street View, Tareas, Textcube, Versión clásica de Sites, Voice, YouTube y YouTube Gaming.

Téngase en cuenta que el archivo puede tardar desde varias horas a días en generarse. Lo recibiremos directamente en nuestra bandeja de Gmail.