Cómo descubrir los radares en Google Maps y otras funciones útiles de la aplicación Radar de tráfico Los usuarios podrán alertarse de los controles de velocidad SARA BORONDO Jueves, 6 junio 2019, 00:30

Una de las aplicaciones que utiliza casi todo el mundo en algún momento es Google Maps. A lo largo de los años Google ha ido introduciendo nuevas funciones -quitando otras que no eran demasiado populares o no acababan de funcionar como se esperaba- en su aplicación basada en la geolocalización. Pero aparte de esas funciones básicas hay otras muchas que están disponibles. La última de ellas, la localización de radares, ha empezado hace unos días y se irá incorporando a nuevos terminales de forma paulatina.

1. Aviso de radares de tráfico

A finales de mayo Google introdujo en Maps una nueva función que avisa de la ubicación de los radares tanto fijos como móviles en las rutas de coche. Esta función ya estaba en la aplicación Waze, que compró Google en 2013 por 860 millones de euros.

Cuando se marcan los puntos de partida y destino, Google Maps calcula la ruta más rápida (y da alguna alternativa). Ahora se indicarán también los radares de tráfico fijos o móviles de los que hayan avisasdo los usuarios, con un icono naranja en el que hay dibujada una cámara para vigilar el tráfico. Además, al circular por la ruta seleccionada saltan avisos sonoros y visuales cuando el vehículo se acerque a un radar. Al pulsar sobre uno de estos iconos se indica también la última vez que se actualizó la ubicación de la camara.

Los usuarios irán accediendo de forma escalada a la opción de avisar ellos mismos de los radares móviles que hay en las carreteras, pero solo podrán hacerlo quienes tengan un terminal con Android; los poseedores de un iPhone sí pueden ver los radares de los que se ha avisado pero no pueden incluir ninguno, al menos de momento. Para incluir un radar hay que entrar en el modo navegación de Google Maps marcando los puntos de partida y llegada, dándole a cómo llegar y pulsando sobre 'iniciar'. El fondo del menú cambia de color azul a verde. En la parte derecha del mapa aparecen tres iconos, de los cuales el inferior es un símbolo +, hay que pulsar en él y registrar la ubicación.

La reacción de la autoridades de tráfico no se ha hecho esperar y han informado de que avisar de la ubicación exacta de un radar móvil por cualquier medio es ilegal. La propia Dirección General de Tráfico incluye en su web un listado en el que aparece el tramo en el que se encuentran los radares fijos (no el punto exacto en el que están), pero no está permitido dar la ubicación de los radares móviles a otros conductores. De hecho, la fiscalía anunció el pasado mes de abril que está estudiando la sanción de todas las plataformas que avisan de los radares móviles.

2. Reservar en un restaurante

Al pulsar sobre un establecimiento en el mapa aparecen varias fotografías y las opciones de establecer una ruta hasta él; llamar o compartir esa ubicación con alguien. Si pinchamos en esa parte de la pantalla podremos ver información adicional sobre el sitio: estilo de comida, ofertas disponibles, tipo de ambiente...

3. Guardar el mapa por si no hay acceso a datos en la ruta

No siempre hay acceso a la red para consultar Maps, ya sea porque se trata de una zona sin cobertura o porque vamos a viajar a un país en el que hay roaming de datos y no queremos gastar más. En estos casos se pueden utilizar aplicaciones específicas o Google Maps directamente. En el menú principal, nada más abrir la aplicación hay que pulsar sobre las tres líneas de la parte superior izquierda y escoger 'Mapas sin conexión'. Podemos elegir entre el mapa que recomiende la app o seleccionar el que queramos. Para que no nos quedemos sin espacio en el terminal hay que ver cuánto ocupará el archivo descargado (está indicado en la parte inferior de la pantalla). Una vez se descargue el mapa estará disponible en el apartado 'Mapas sin conexión', donde también se pueden ajustar diversas preferencias como la actualización de los mapas usados recientemente.

4. Crear una lista de destinos deseados

Al pulsar durante unos instantes un punto del mapa aparece una chincheta roja y un menú en la parte inferior con los apartados 'Cómo llegar', 'Compartir' y 'Guardar'. La primera sirve para establecer una ruta, la segunda es para enviarle esa posición en el mapa a alguien y la tercera para incluirla en una lista. Por defecto hay tres listas: Favoritos, Quiero ir y Sitios destacados, pero se puede crear una nueva.

5. Recordar dónde está aparcado el coche

Una función muy útil y que se gestiona en unos segundos de manera muy sencilla es marcar dónde hemos aparcado el vehículo. Solo hay que ir al punto azul que indica la ubicación del dispositivo y dar un rápido toque. Aparece una pantalla azul en la que está la opción 'guardar ubicación del coche aparcado'. La app volverá al mapa y aparecerá en la parte inferior un botón que indicará cómo llegar hasta esta ubicación.

6. Indicar a los amigos por dónde vamos

La parte inicial de este proceso es como en el punto anterior: se da un rápido toque en el punto azul que indica la ubicación del teléfono y aparece una pantalla azul con un menú que incluye la opción 'Compartir ubicación en tiempo real'. Se puede decidir el tiempo que la otra persona está viendo por dónde vamos, por qué aplicación enviamos la ubicación y si vamos a enviar la información a una o varias personas de contactos a la vez.

7. Medir distancias

Con Maps se puede saber la distancia que separa varios puntos, por si queremos preparar un viaje con distintas escalas. Solo hay que pulsar unos segundos en el punto del mapa desde el que queramos empezar la medición hasta que aparezca la dirección y bajo ella un menú con diversas opciones; una de ellas es 'Medir distancia'. Al pulsar aparece ese punto y otro círculo que queda fijo en mita de la pantalla: hay que mover el mapa hasta llegar hasta al punto que queramos saber a qué distancia está. Es posible añadir varios puntos y sabes los metros o kilómetros que hay entre ellos.

8. Buscar aparcamiento

Al indicar una ruta, Maps muestra si el lugar de destino tiene alguna restricción de aparcamiento o si es difícil encontrar un hueco. Aparecen dos botones en la parte inferior: 'Iniciar' y 'Pasos y más'. Cuando estemos cerca del destino, este último botón cambiará a 'Pasos y aparcar'. Pulsando en él vamos a la pantalla que detalla la ruta. En su parte superior está el botón 'Encontrar aparcamiento cerca del destino', y donde se indican los aparcamientos privados y públicos de la zona.

9. Ver dónde hay obras y retenciones de tráfico

Igual que con los radares, son los propios usuarios los que avisan de que hay algún tramo de carretera en obras. Cuando se marca una ruta aparece indicada con distintos colores la densidad del tráfico. Para ver el tráfico que hay en una zona sin indicar una ruta hay que elegir (en la pantalla inicial) el botón de la parte superior derecha del mapa y a continuación 'Tráfico'.

10. Planificar las paradas de una ruta

Una vez se indica el principio y el final de una ruta se puede establecer una parada intermedia, para ello hay que pulsar sobre los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla y elegir la opción 'añadir parada', con lo que aparece una casilla más debajo de la del destino. Pulsando sobre ella y dándole a 'Seleccionar en el mapa' aparece una chincheta roja sobre el mapa, que hay que ampliar y mover hasta dejarla situada donde queremos.