Las recetas de Gatzalde
Ania Ibáñez
Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:57
Amonaren babarrunak
Ingredientes
- 500 gramos de alubia pinta alavesa
- 1 cebolla
- 1 puerro
- 2 zanahorias
- 3 pimiento chorizeros
- Sal de añana
- Sacramentos: chorizo, tocino vetado, tocino blanco de cerdo casero criado en Salinas, morcilla y oreja
Elaboración
Primero cocemos los sacramentos. Con el caldo de los sacramentos cocemos las alubias y la verdura.
Cuando esté cocido sacamos la verdura, la trituramos y la añadimos a las alubias. Lo damos un hervor para que se integre todo.
Los sacramentos los horneamos un poco.
Para servir: sacamos los sacramentos del horno, ponemos las alubias y encima los sacramentos.
Pollo guisado 'del terreno'
Ingredientes
- Pollo Lumagorri
- Patatas Udapa
- Ajo
- Cebolla y chalota
- Pimiento verde y rojo
- Puerro
- Zanahoria
- Cayena
- Pimienta negra
- Laurel
- Manzana reineta
- Perretxikos de Batxikabo
- Txakoli alaves
- Sal de Añana
Elaboración
Freír el pollo y reservar. En el mismo aceite hacer las verduras, la manzana y las setas. Añadir el txakoli y dejar evaporar el alcohol.
Añadir el pollo con un poco de agua y dejar cocer hasta que esté tierno. Retirar el pollo y pasar las verduras por el chino.
Freir unas patatas y decorar al emplatar.