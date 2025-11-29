Las recetas de Gatzalde

Ania Ibáñez Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:57 Comenta Compartir

Amonaren babarrunak

Ampliar

Ingredientes

- 500 gramos de alubia pinta alavesa

- 1 cebolla

- 1 puerro

- 2 zanahorias

- 3 pimiento chorizeros

- Sal de añana

- Sacramentos: chorizo, tocino vetado, tocino blanco de cerdo casero criado en Salinas, morcilla y oreja

Elaboración

Primero cocemos los sacramentos. Con el caldo de los sacramentos cocemos las alubias y la verdura.

Cuando esté cocido sacamos la verdura, la trituramos y la añadimos a las alubias. Lo damos un hervor para que se integre todo.

Los sacramentos los horneamos un poco.

Para servir: sacamos los sacramentos del horno, ponemos las alubias y encima los sacramentos.

Pollo guisado 'del terreno'

Ampliar

Ingredientes

- Pollo Lumagorri

- Patatas Udapa

- Ajo

- Cebolla y chalota

- Pimiento verde y rojo

- Puerro

- Zanahoria

- Cayena

- Pimienta negra

- Laurel

- Manzana reineta

- Perretxikos de Batxikabo

- Txakoli alaves

- Sal de Añana

Elaboración

Freír el pollo y reservar. En el mismo aceite hacer las verduras, la manzana y las setas. Añadir el txakoli y dejar evaporar el alcohol.

Añadir el pollo con un poco de agua y dejar cocer hasta que esté tierno. Retirar el pollo y pasar las verduras por el chino.

Freir unas patatas y decorar al emplatar.

Temas

Concurso de Sociedades Gastronómicas de Álava