El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Raúl Ruiz ofrece una cucharada de guiso a su compañero Gorka Soriguren. Jesús Andrade
XXIX Concurso de Sociedades Gastronómicas de Álava

Las recetas de Azkenean

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:06

Comenta

  1. Crema de alubia pinta con jaleo alavés de boletus, jamón y piparra

Ingredientes

Alubia Pinta Alavesa 'Garlan' 1 Lengua, verduras, boletus, piparras, jamón, AVOE y sal.

Elaboración

- Se cocinan las alubias, previamente mantenidas unas 12 horas a remojo. Una vez cocinadas se trituran y se obtiene una crema fina.

- Se pochan las verduras y se trituran.

- Se mezclan las alubias y las verduras, cocinando un rato.

- Se preparan unos crujientes de jamón.

- Se monta el plato, colocando en la base la crema de alubias que hemos preparado y sobre la misma ponemos una lámina de boletus previamente cocinada en abundante aceite y unas piparras.

  1. Pollompompero lumagorri con aroma de escabeche

Ingredientes

Pollo Lumagorri, verduras, vinagre, AVOE y sal.

Elaboración

- Se marca el pollo.

- Se realiza un sofrito con las verduras

- Preparamos el escabeche.

- Se prepara el plato, colocando el pollo atemperado en el mismo.

- Sobre este pollo se coloca una guarnición de las verduras escabechadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  3. 3

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  4. 4 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  5. 5

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  6. 6 Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras realizarle la maniobra de Heimlich
  7. 7 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  8. 8

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  9. 9

    La situación de Vicinay y Tubos Reunidos complica la devolución de sus rescates a la Sepi
  10. 10

    Estos son los cinco mejores murales de Bilbao, según un experto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las recetas de Azkenean

Las recetas de Azkenean