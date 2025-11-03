Las recetas de Azkenean

Raúl Ruiz ofrece una cucharada de guiso a su compañero Gorka Soriguren.

Crema de alubia pinta con jaleo alavés de boletus, jamón y piparra

Ingredientes

Alubia Pinta Alavesa 'Garlan' 1 Lengua, verduras, boletus, piparras, jamón, AVOE y sal.

Elaboración

- Se cocinan las alubias, previamente mantenidas unas 12 horas a remojo. Una vez cocinadas se trituran y se obtiene una crema fina.

- Se pochan las verduras y se trituran.

- Se mezclan las alubias y las verduras, cocinando un rato.

- Se preparan unos crujientes de jamón.

- Se monta el plato, colocando en la base la crema de alubias que hemos preparado y sobre la misma ponemos una lámina de boletus previamente cocinada en abundante aceite y unas piparras.

Pollompompero lumagorri con aroma de escabeche

Ingredientes

Pollo Lumagorri, verduras, vinagre, AVOE y sal.

Elaboración

- Se marca el pollo.

- Se realiza un sofrito con las verduras

- Preparamos el escabeche.

- Se prepara el plato, colocando el pollo atemperado en el mismo.

- Sobre este pollo se coloca una guarnición de las verduras escabechadas.

