Las recetas de Azkenean
Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:06
Crema de alubia pinta con jaleo alavés de boletus, jamón y piparra
Ingredientes
Alubia Pinta Alavesa 'Garlan' 1 Lengua, verduras, boletus, piparras, jamón, AVOE y sal.
Elaboración
- Se cocinan las alubias, previamente mantenidas unas 12 horas a remojo. Una vez cocinadas se trituran y se obtiene una crema fina.
- Se pochan las verduras y se trituran.
- Se mezclan las alubias y las verduras, cocinando un rato.
- Se preparan unos crujientes de jamón.
- Se monta el plato, colocando en la base la crema de alubias que hemos preparado y sobre la misma ponemos una lámina de boletus previamente cocinada en abundante aceite y unas piparras.
Pollompompero lumagorri con aroma de escabeche
Ingredientes
Pollo Lumagorri, verduras, vinagre, AVOE y sal.
Elaboración
- Se marca el pollo.
- Se realiza un sofrito con las verduras
- Preparamos el escabeche.
- Se prepara el plato, colocando el pollo atemperado en el mismo.
- Sobre este pollo se coloca una guarnición de las verduras escabechadas.