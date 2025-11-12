El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jesús Andrade

XXIX Concurso de Sociedades Gastronómicas de Álava

Las recetas de Amairu Bat

El txoko de la calle manuel Iradier preparó alubia pinta alavesa de toda la vida, con sus sacramentos, y le dio forma al pollo lumagorri

El Correo

Martes, 11 de noviembre 2025

Comenta

  1. Nuestras 'Alubias de ayer'

J. Andrade

Descripción-nombre: Nuestras Alubias pintas de ayer, de siempre y como siempre.

Ingredientes: Alubia pinta alavesa, verduras de nuestra huerta (cebolla morada, puerro, zanahoria, patata, pimiento rojo y verde y ajos). Los sacramentillos de Álava (choricillo, panceta, costilla y morcilla). Sal de Añana, pimiento choricero, pimentón y piparras.

Elaboración:

Ponemos a remojo la noche anterior. En cazuela aparte cocemos durante unos minutos choricillos y panceta. Y en cazuela las alubias con las verduras y sacramentos (ya desgrasados). Cubrimos con agua, y a fuego fuerte y cuando rompa el hervor seguimos ya a fuego lento durante horas (mínimo cuatro) para obtener el pilpil. Añadimos sal, pimentón, pescamos las verduras y pasamos por el chino. En paralelo cocemos la morcilla de forma muy lenta una hora.

Presentación:

Cacito de alubia, con sus sacramentos y piparra… en la sencillez de lo nuestro esta la excelencia.

  1. Oilasko-Errotia eta patata zilindroa

J. Andrade

Descripción-nombre: Roti de pollo lumagorri de tartar de vaca, con cilindro confitado de patata y sus texturas.

Ingredientes: Pechuga de pollo, babilla de vaca, patata, piel de contramuslo, verduras, carcasa del pollo, portobelos, especias, oloroso, encurtidos fermentados, sal, aove y crema soja.

Elaboración:

Marinamos muy sútilmente las pechugas 12 horas (sal, pimienta, limón…), y hacemos un tartar con la carne de vaca, (cortamos a cuchillo, marinamos, especiamos y probamos, el punto). Debe queda para comer directamente.

Pasadas doce horas hacemos rulos con la pechuga y el tartar, embridamos y llevamos a la nevera. En paralelo, preparamos un concentrado de caldo con carcasa y verduras. Hacemos unos cilindros de patata que confitamos y vamos a rellenar con una farsa de pollo que coronamos con un crujiente de pollo. Para el roti, marcamos los rulos del roti de forma intensa en la plancha. Retiramos, desembridamos cortamos y salseamos con el desglasado del marcado del roti+el caldo profundo+oloroso+crema soja y con los portobelos.

Presentación:

Presentamos trocito de roti el cilindro de patata confitada con la farsa del pollo y la corteza de piel, y salseamos el conjunto.

