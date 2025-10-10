El menú de Kakiturri

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:23 Comenta Compartir

Butter Chicken

Ampliar

Ingredientes:

Pollo Lumagorri, arroz basmati, zanahoria, cebolla, apio, curry, comino, pimentón, cayena, ajo, jengibre, cilantro, yogur griego, cúrcuma, mantequilla.

Elaboración:

Comenzamos haciendo un caldo para aprovecharlo en la cocción del arroz basmati que va acompañar este plato. Aprovechamos las carcasas, alitas y patas para tostarlas en el horno unos 10'. Con esto conseguimos un color más oscuro y un mayor sabor en el caldo.

Pasados esos 10 minutos introducimos zanahoria cebolla y apio cortado al mirepoix y los dejamos tostar otros 15' todo junto. Pasado ese tiempo, lo metemos en la olla y a las 2 H tendremos el caldo con el que trabajaremos el arroz basmati.

Comenzamos con el plato en sí:

Cortamos en dados medianos el pollo dentro de un bol. Salpimentamos y añadimos: Curry, comino, pimentón yogur griego y cayena molida. Mezclamos bien y dejamos macerando el pollo un par de horas, lograremos que este más jugoso.

Seguimos con la salsa:

Empezamos a saltear en una sartén 1 cebolla, 2 dientes de ajo, jengibre y un poco de cilantro picado. Después de 5' añadimos las especias antes mencionadas: Cúrcuma, Comino , curry. Las tenemos unos minutos tostando y añadimos un poco de mantequilla bajando el fuego al mínimo.

Es el momento de añadir el tomate concentrado y la leche de coco. Mezclamos bien al fuego lento y le echamos medio jugo de limón antes de batir la salsa. Batimos, la colamos en un chino y tenemos lista la salsa.

En otra sartén a fuego fuerte introducimos el pollo macerado y lo sellamos bien un par de minutos para que no pierda su jugo. Juntamos el pollo macerado en la salsa y a fuego muy lento de nuevo, añadimos un par de cucharadas de mantequilla. Cocemos el arroz basmati con el caldo de pollo Lumagorri anteriormente ejecutado y ya tenemos el plato listo para emplatar.

Previamente, aprovechamos la piel para tostarla en una sartén. La partiremos en trozos pequeños y echaremos por encima del plato presentado para darle un toque crujiente.

Burrito alavés con milhojas

Ampliar

Ingredientes para cuatro personas

3 huevos Euskaber, queso al gusto, piparras de Ibarra, 75 gramos de mantequilla, txakoli Nahigarri, cuatro tomates pera, leche Kaiku, cuatro ajos, dos patatas Udapa, harina, tres cebollas y una morada, un pimiento verde, un aguacate y lima. 100 gramos de alubia pinta Garlan, ternera y arroz largo, lechuga, aceite, sal, pimienta negra, pimentón de la Vera, laurel y mostaza.

Para el burrito:

Tortillas: 3 tazas de harina por 1 de agua, mantequilla o manteca y sal. Amasar y reposar.

Carne: Se pocha ajo, cebolla, pimiento verde y se rehoga con la ternera para sellarla. Txakolí alavés y reducir. Sal, pimienta negra, pimentón de la Vera, laurel y a la olla 1 hora. Recomendable hacer el día previo.

Frijoles: Alubia pinta Garlan, no necesita remojo. 55 minutos de olla con agua y sal. Posteriormente se fríen con el caldo y se machacan en la propia sartén.

Arroz rojo mexicano: 3 tomates, media cebolla, dos dientes de ajo, pimienta negra, sal, agua y licuar. 2 tazas mezcla por 1 de arroz. Pocha cebolla, fríe el arroz largo por 5 minutos y añade el caldo. Cocinar 15 minutos, remueve y deja reposar otros 15 minutos.

Salsa: Para el burrito emulsionaremos una salsa ligera de aguacate con aceite de girasol, leche y huevo EUSKABER, con un ligero toque picante de piparra alavesa Eusko Label despipado, hermanando la cocina mexicana con los pucheros tradicionales de alubia vascos.

Enrolla el burrito con cebolla pochada con txakolí alavés, queso mozzarella, tomate y lechuga morada picada, con la salsa y jugo de lima.

Para el acompañamiento:

Patata Udapa mil hojas con salsa de huevo frito. Mandolinar las patatas, quitar almidón, sal, pimienta, mantequilla y al horno 1 hora a 200 grados. Deja reposar en nevera 12 horas, corta al gusto y freír.

Temas

Concurso de Sociedades Gastronómicas de Álava