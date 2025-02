El vídeo xenófobo de un edil de Vox en Murcia: «Con las barrigas de nuestras mujeres os conquistaremos otra vez»

Helena Rodríguez Martes, 4 de febrero 2025, 16:02 Comenta Compartir

Antonio Martínez Sánchez, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento murciano de Molina de Segura y portavoz de Vox en el municipio, ha vuelto a situar a la formación de ultraderecha en el centro de la polémica. El hombre se han dedicado a recorrer las calles de su municipio para grabar a mujeres musulmanas que pasean por la calles con sus hijos de la mano o empujando carritos de bebé. Luego las ha subido a sus redes sociales junto la frase «Con las barrigas de nuestras mujeres os conquistaremos otra vez» y el hastag #soloquedavox

El edil publicó la escena en su cuenta de TikTok. pero fue eliminarla por contener «muestras de odio». La retirada del post no le sentó bien y algo que dejó claro en su perfil de Facebook, donde se quejó de que en la otra red social «no se puede mostrar la realidad de nuestros barrios».

Desde el Partido Socialista Murcia ha calificado de «inadmisible que un responsable público propague mensajes de odio que atentan contra los derechos humanos». Por ello han pedido su dimisión. El PSOE de Molina de Segura ha censurado el «contenido xenófobo» porque supone un «ataque directo contra la convivencia en el municipio» y ha anunciado que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía por un posible delito de odio y si, además, vulnera los derechos de los menores. Dado que «su comportamiento es incompatible con los valores democráticos y de respeto que deben prevalecer en la institución», también pedirán que sea reprobado por el Pleno municipal. Antonio Martínez Sánchez se expone, asimismo, a una multa si se demuestra que tomó las imágenes mientras conducía.

Tras la polémica, el edil murciano ha intentado lavarse las manos: «La cita no es mía, es casi bíblica», «el vídeo no lo grabé yo» o «el mensaje estaba ya en el vídeo cuando yo lo subí». No es la primera vez que Martínez se ve envuelto en la polémica por sus mensajes en redes. En noviembre, llamó «cerdo» a Pedro Sánchez tras los incidentes desatados durante la visita de los Reyes y el presidente a Paiporta: «Y el cerdo de Pedro Sánchez huye ante los vecinos. Tenías que estar donde yo dijera, que te has manchado poco los zapatos»