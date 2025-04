Un turista visita la tribu más aislada del mundo con un final inesperado tras dejar una lata de Coca-Cola La población de ese territorio no duda en matar a los forasteros

Bruno Vergara Jueves, 3 de abril 2025, 16:23 | Actualizado 16:34h. Comenta Compartir

Visitar los lugares más recónditos del mundo puede tener ciertos peligros. Que se lo digan a Mykhailo Viktorovych Polyakov, un chico de 24 años y de nacionalidad estadounidense-ucraniano que viajó a la isla de Sentinel del Norte, ubicada en el archipiélago de Andamán, en el Océano Índico. Allí se encuentra la tribu más aislada del mundo y también más peligrosa. En cuanto uno se acerca a su territorio no dudan en matarlo.

De hecho, en la isla, situada a 11.000 kilómetros de España, no se admite el más mínimo contacto con el extranjero. El riesgo a morir por enfermedades contagiosas les mantiene aislados.

Pues bien, Mykhailo se fue a la isla por su cuenta en un pequeño bote. Se bajó del mismo y buscó a la tribu. Lo intentó con catalejos, pero no los encontró. Trató de llamar su atención con un silbato, aunque no obtuvo respuesta. Estuvo una hora en el inhóspito territorio. Antes de abandonar el lugar y sin el ansiado encuentro, pensó en dejar un pequeño obsequio a los habitantes. Así que depositó allí un refresco, concretamente una lata de Coca-Cola.

Su acto tuvo consecuencias. El joven, que carecía de permiso para visitar esta reserva, fue detenido en las islas Andaman y Nicobar de la India después de su acción. Las autoridades explican que Mykhailo no solo se puso en peligro a sí mismo, sino que también a toda la tribu ante el riesgo de que estos habitantes pudieran contraer cualquier enfermedad del hombre, como por ejemplo, gripe.

Muerte en la isla

Sentinel del Norte depende de la India, aunque este país no impone su ley allí. Les dejan a su aire. Además existe el peligro de acabar muerto. Mejor no pisar la isla. Los forasteros no son bienvenidos. Así, en 1974, un equipo de 'National Geographic' que visitó el lugar, acabó huyendo del lugar. El director del documental huyó con una flecha clavada en la pierna.

Peor suerte tuvo un misionero estadounidense en 2018. John Allen Chau, de 26 años, quería convertir al cristianismo a una tribu aislada. Se fue allí y la cosa acabó mal. En el primer intento atravesaron su biblia con una flecha, en el segundo le alcanzaron a él y acabaron con su vida.