Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia

Ian Watkins, exlíder de la banda británica Lostprophets, ha muerto a los 48 años tras ser apuñalado durante una pelea en la prisión de alta ... seguridad de Wakefield, en el norte de Inglaterra. El músico, que cumplía condena desde 2013 por múltiples delitos de pedofilia, sufrió graves heridas provocadas por arma blanca y fue atendido de urgencia, aunque los servicios médicos no pudieron salvarle la vida.

La Policía de West Yorkshire ha detenido a dos reclusos de 25 y 43 años como sospechosos del asesinato. Ambos permanecen bajo custodia mientras continúa la investigación sobre lo ocurrido en el centro penitenciario.

No era la primera vez que Watkins se veía implicado en un altercado dentro de la prisión. En 2023, el cantante ya había sido apuñalado por otros presos y trasladado al hospital tras un incidente similar.

El músico fue sentenciado a 29 años de cárcel y seis de libertad vigilada por delitos sexuales, entre ellos el intento de violación de un bebé. Su arresto se produjo en 2012, cuando una operación antidroga en su domicilio de Pontypridd llevó a los agentes a incautar ordenadores y dispositivos electrónicos que revelaron su conducta criminal.

Lostprophets, una de las bandas más populares del rock galés de comienzos de los 2000, vendió millones de discos en todo el mundo antes de disolverse definitivamente tras la condena de su vocalista.