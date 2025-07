«No me gustan cómo tratan a los toros. No sé por qué me he metido», dice el bilbaíno herido en el encierro El joven de 24 años ha recibido el alta sobre las 10 de la mañana y ha salido del hospital con un brazo en cabestrillo, tras sufrir una contusión

El joven bilbaíno de 24 años herido en el encierro de Sanfermines se encuentra bien. Ha recibido el alta sobre las diez de la mañana de este domingo. En un principio se informó de que sufría una contusión torácica, pero él mismo ha mostrado su brazo en cabestrillo al salir del Hospital Universitario de Navarra. «He llegado a la plaza de toros y han cerrado las puertas de golpe, se me ha salido el codo izquierdo y me han dado un puñetazo en la cara», ha dicho en declaraciones al 'Diario de Navarra'.

M. O. ha relatado que se metió en el encierro sin mucha convicción tras pasar la noche de fiesta en Pamplona. «No me gusta cómo tratan a los toros, no sé por qué lo he hecho», ha contado al rotativo navarro. Es decir, sus heridas no han sido provocadas por los astados.

«Me ha dicho el médico que tengo que llevar el brazo así durante una semana, que seguro que tengo algo roto y que la cara se me va a seguir inflamando», ha añadido. «Yo no sabía que cuando los toros entran se cierran las puertas y me han cogido el brazo».

Además de M. O., otros nueve mozos han resultado heridos, cuatro de ellos por cornadas, en el encierro más peligroso de estos Sanfermines.