La comisaría de Senggigi, en Lombok. EFE

Giro en el asesinato de Mati Muñoz: Interpol sospecha que la Policía de Lombok está también implicada

En colaboración con agentes de Yakarta han iniciado una investigación paralela debido a los vínculos familiares de un policía con la contable del hotel en el que se alojaba la turista española

Silvia Osorio

Martes, 2 de septiembre 2025, 08:17

A pesar de la detención de dos hombres y de la aparición del cadáver, la muerte de Matilde Muñoz, la turista española de 72 ... años desaparecida en la isla de Lombok (Indonesia), sigue rodeada de misterio. Quedan muchas incógnitas por aclarar. Tantas que la Interpol ha optado por iniciar su propia investigación, al margen de la Policía de Lombok, ya que no se fía. No se descarta que haya más implicados en el crimen y las sospechas apuntan hacia un agente de la comisaría de Senggigi que mantiene vínculos familiares con Mala, la contable del hotel Bumi Aditya en el que se alojaba la mujer.

