Giro en el asesinato de Mati Muñoz: Interpol sospecha que la Policía de Lombok está también implicada

A pesar de la detención de dos hombres y de la aparición del cadáver, la muerte de Matilde Muñoz, la turista española de 72 ... años desaparecida en la isla de Lombok (Indonesia), sigue rodeada de misterio. Quedan muchas incógnitas por aclarar. Tantas que la Interpol ha optado por iniciar su propia investigación, al margen de la Policía de Lombok, ya que no se fía. No se descarta que haya más implicados en el crimen y las sospechas apuntan hacia un agente de la comisaría de Senggigi que mantiene vínculos familiares con Mala, la contable del hotel Bumi Aditya en el que se alojaba la mujer.

Según informa ABC, la Interpol, en colaboración con agentes llegados desde Yakarta y con el cuerpo diplomático español en Indonesia, tiene dudas de la profesionalidad del cuerpo policial de Lombok que arrestó este pasado fin de semana a S.U., de 34 años, y empleado del hotel, y H.R., alias Ge, de 30, extrabajador del establecimiento. Los dos encausados confesaron su intención de robar a la septuagenaria pero no de matarla y que esta falleció de forma accidental.

Los agentes de Interpol y de la Policía de la capital indonesia indagarán en los vínculos familiares de la contable del alojamiento con un policía local de Lombok. Resulta ser la misma empleada, Mala, que envió un mensaje de Whatsapp a la familia de Mati con un inglés tan mal escrito que les hizo sospechar de que algo extraño sucedía y que la mujer no se había marchado por voluntad propia. La Interpol tiene dudas de que las pesquisas llevadas a cabo por los agentes de la comisaría de Senggigi no hayan sido del todo profesionales y se esté cubriendo a supuestos cómplices del asesinato de la exazafata.

El citado diario detalla que ambos cuerpos policiales tratan de buscar conexiones en los teléfonos móviles de los acusados y el resto del personal del hotel, algo que no se ha realizado bajo la investigación de la policía local de Lombok.

A la espera de la autopsia

Mientras, la familia sigue a la espera de que se realice la autopsia, que se está retrasando más de lo previsto. Después de dos meses sin rastro de la turista de origen gallego pero residente en Mallorca, este pasado sábado la Policía de Lombok halló su cadáver enterrado en una playa cercana al hotel en el que se hospedaba. Los dos arrestados han reconocido que entraron a la habitación 107 en la que la mujer dormía porque querían robarle sus pertenencias -se hicieron con un ridículo botín de 156 euros en metálico- pero no de acabar con su vida.

Tras el segundo interrogatorio, los presuntos culpables de la muerte de Mati insisten en justificar su fallecimiento alegando que se produjo durante una discusión acalorada, en la que uno de ellos la empujó y ella perdió el conocimiento al golpearse la cabeza contra el suelo. Los investigadores creen que decidieron acabar con ella ante la posibilidad de que les conociera -era la cuarta vez que se alojaba en el hotel- y de que uno de ellos fuese despedido por ello.

Según las primeras pesquisas, uno de los detenidos la asfixió con sus propias manos y después la envolvieron en su propia sábana y la llevaron a la sala del generador del hotel, un cuarto en el que también se guardan toallas o sábanas, y ubicado solo a diez metros de la habitación de Mati, la 107. Su cuerpo permaneció oculto en esta estancia mes y medio.

No fue hasta que la familia intensificó la presión hace un par de semanas para que se investigara el caso cuando los dos individuos trasladaron el cuerpo, en avanzado estado de descomposición, a la playa en la que fue encontrado en un pequeño hoyo. Durante el segundo interrogatorio los acusados admitieron ser los mismos que durante los últimos meses han venido atracando a otros clientes del hotel y de los que muchos huéspedes habían alertado en reseñas publicadas en plataformas de reservas de alojamientos.