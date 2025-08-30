Aparece el cadáver de 'Mati' Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Aparecen los restos mortales de Mati Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

T. Nieva

Sábado, 30 de agosto 2025, 17:10

Este sábado, según ha informado el diario 'ABC', las autoridades indonesias han hallado el cadáver Matilde Muñoz, la turista española a la que se le ... perdió la pista el pasado 1 de julio en la isla de Lombok, en Indonesia. Hace una semana se encontraron sus efectos personales, a excepción del móvil, tarjetas de crédito y pasaporte, en la zona de basuras del hotel Bumi Aditya, en la playa de Senggigi. Allí se alojaba 'Mati' por largas temporadas y el mismo día que se le perdió la pista había abonado veinte noches por adelantado mediante transferencia bancaria.

