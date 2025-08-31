El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
Los dos hombres arrestados acusados de asesinar a Matilde Muñoz. EFE

Las incógnitas de la muerte de Mati Muñoz: ¿qué pasó en la habitación 107, una discusión o un plan organizado?

Los dos hombres detenidos como presuntos autores del crimen es un empleado y un extrabajador del hotel de Lombok (Indonesia) en el que la española desapareció hace dos meses

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Domingo, 31 de agosto 2025, 10:06

El peor de los desenlaces se confirmó este sábado con el hallazgo del cadáver de Matilde Muñoz, la española de 72 años que llevaba ... desaparecida en la isla de Lombok (Indonesia) desde hace justo dos meses. Su cuerpo sin vida estaba enterrado en una playa ubicada a solo un kilómetro del hotel Bumi Aditya en el que se alojaba, un establecimiento de la que era cliente habitual -era la cuarta vez que se hospedaba- y sobre el cual la Policía centra sus pesquisas. De hecho, los detenidos, dos hombres de 34 años, están vinculados con este hotel; uno era empleado y otro había trabajado allí hace dos años.

